Миллиардер Дерипаска предсказал скорую отставку правительства

https://static.news.ru/photo/eabcf660-8967-11eb-a4b0-96000091f725_660.jpg

После выборов в Государственную думу, которые назначены на осень, российское правительство и его глава Михаил Мишустин могут уйти в отставку. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Он отметил, что основную роль в этом процессе сыграет ЦБ РФ, повысивший ставку и совершивший таким образом атаку на доходы россиян и прибыль компаний. Видимо, подчеркнул предприниматель, регулятору было мало неудач, которые привели к отставке правительства Дмитрия Медведева в 2020 году.

Как сказал олигарх, кабмин Мишустина ждёт аналогичная участь.

ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Госдуму из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика, — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4,25% до 4,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2018 года. Кроме того, регулятор не исключил её дальнейшее повышение.

Специалисты отметили, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление говорят о необходимости возвращения к «нейтральной денежно-кредитной политике». Регулятор прогнозирует, что в этом случае годовая инфляция «вернётся к цели Банка России».