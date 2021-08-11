Непривитых студентов и преподавателей в Дагестане не допустят к учёбе

Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов подписал приказ, не допускающий к занятиям студентов и преподавателей, которые не привились от коронавируса. Об этом сообщило издание DOXA.

Уважительной причиной для отказа от вакцинации для преподавателей и студентов может быть медицинский отвод от прививки. Если же учащиеся вуза предоставят письменный отказ от прививки, их не допустят до занятий, — сообщает DOXA.

Журналисты также заявили, что в случае отказа от прививки преподавателям грозит увольнение без сохранения заработной платы.

В июле 2019 года Муртазали Рабаданов был задержан сотрудниками ФСБ. По некоторым данным, это было связано с фактами «незаконного выделения земельных участков в бытность его врио мэра Махачкалы».

Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования России отказалось от своих рекомендаций по допуску к очным занятиям и общежитиям только привитых студентов. Это произошло после критики со стороны «Единой России».