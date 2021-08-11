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Минобрнауки смягчило требования к вузам после критики «Единой России»

10:14, 11 августа 2021
Минобрнауки смягчило требования к вузам после критики «Единой России» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство науки и высшего образования России отказалось от своих рекомендаций по допуску к очным занятиям и общежитиям только привитых студентов. Это произошло после критики со стороны «Единой России», сообщает «Коммерсант».

Вице-спикер Госдумы, глава московского регионального отделения «Единой России» Пётр Толстой выступил против ограниченного доступа к занятиям для невакцинированных студентов. А глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, которая находится в федеральном списке «Единой России», предложила министерству обсудить рекомендации с вузами.

В ведомстве заявили о недопустимости безосновательных ограничений для студентов из-за коронавируса. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев сказал, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для недопуска в кампус или общежитие.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих отвод по медицинским показаниям.

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