Минобрнауки разрешило заселять в общежития студентов без вакцинации

Минобрнауки пригрозило вузам, которые вводят безосновательные ограничительные требования к студентам из-за COVID-19, административными мерами. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС.

Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведём проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения, — цитирует его агентство.

Афанасьев добавил, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для того, чтобы не пустить учащегося в кампус или общежитие. Кроме того, в ведомстве могут дополнительно разъяснить методологические рекомендации, чтобы избежать радикальных трактовок.

Ранее главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса для студентов российских вузов не является обязательной процедурой, однако им рекомендуется привиться.