Неожиданный секрет бариста: как щепотка соли превращает обычный кофе в напиток с ярким вкусом и мягким ароматом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кофе — любимый утренний ритуал миллионов людей. Но профессиональные повара и бариста знают способ, который сделает его вкус ярче и мягче всего за секунду. Секрет в щепотке соли, добавленной перед завариванием.

Почему соль улучшает вкус кофе

Соль нейтрализует горечь, которая особенно заметна в крепком или недорогом кофе. Она подчеркивает естественную сладость и глубину вкуса, делая напиток более гармоничным. Даже в маленьких дозах этот ингредиент работает как усилитель аромата.

Как правильно использовать

Достаточно буквально щепотки на чашку. Соль лучше добавлять в молотый кофе перед завариванием. Для наилучшего эффекта шефы советуют морскую или гималайскую соль, но подойдет и обычная — только в меньшем количестве.

В каких напитках работает

Лайфхак отлично подходит для эспрессо, американо и даже для холодного кофе. В Турции и Вьетнаме такой способ известен давно — там соль используют для баланса вкуса и снижения кислотности.

Польза и нюансы

Соль не повышает калорийность напитка и помогает тем, кто сокращает употребление сахара: вкус кажется более сладким без дополнительных подсластителей. Но важно соблюдать меру — лишняя щепотка сделает кофе соленым и испортит впечатление.

Простая хитрость позволяет превратить обычную чашку кофе в изысканный напиток. Попробовав этот способ, многие уже не хотят возвращаться к привычному варианту.

