19 сентября 2025 в 17:27

Ленивые хачапури за 20 минут: быстрый рецепт без долгого теста, который получается вкуснее обычных лепешек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хачапури — одно из самых популярных блюд кавказской кухни, но классическое тесто требует времени и терпения. Этот упрощённый вариант позволяет приготовить вкусные сырные лепешки всего за 20 минут. Минимум усилий — максимум результата.

Ингредиенты

  • молоко — 150 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • сыр — 150 г
  • мука — 100 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • сахар — 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В миску налейте молоко, добавьте яйцо, соль, сахар и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.

Шаг 2. Натрите сыр на мелкой тёрке и вмешайте в молочную смесь.

Шаг 3. Постепенно добавьте муку и замесите нежное тесто.

Шаг 4. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обжаривайте лепёшки по 6–7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Простой и быстрый рецепт идеально подойдёт для завтрака или ужина — лепёшки получаются мягкими, ароматными и очень сытыми.

Когда опытный повар пробует суп и добавляет немного сахара, это не случайность. Он знает: даже небольшая доза может полностью изменить вкус блюда.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
