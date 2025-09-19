Ленивые хачапури за 20 минут: быстрый рецепт без долгого теста, который получается вкуснее обычных лепешек

Хачапури — одно из самых популярных блюд кавказской кухни, но классическое тесто требует времени и терпения. Этот упрощённый вариант позволяет приготовить вкусные сырные лепешки всего за 20 минут. Минимум усилий — максимум результата.
Ингредиенты
- молоко — 150 мл
- яйцо — 1 шт.
- сыр — 150 г
- мука — 100 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- сахар — 0,5 ч. л.
Пошаговый рецепт
Шаг 1. В миску налейте молоко, добавьте яйцо, соль, сахар и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
Шаг 2. Натрите сыр на мелкой тёрке и вмешайте в молочную смесь.
Шаг 3. Постепенно добавьте муку и замесите нежное тесто.
Шаг 4. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обжаривайте лепёшки по 6–7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.
Простой и быстрый рецепт идеально подойдёт для завтрака или ужина — лепёшки получаются мягкими, ароматными и очень сытыми.
