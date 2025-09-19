Ленивые хачапури за 20 минут: быстрый рецепт без долгого теста, который получается вкуснее обычных лепешек

Хачапури — одно из самых популярных блюд кавказской кухни, но классическое тесто требует времени и терпения. Этот упрощённый вариант позволяет приготовить вкусные сырные лепешки всего за 20 минут. Минимум усилий — максимум результата.

Ингредиенты

молоко — 150 мл

яйцо — 1 шт.

сыр — 150 г

мука — 100 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

сахар — 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. В миску налейте молоко, добавьте яйцо, соль, сахар и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.

Шаг 2. Натрите сыр на мелкой тёрке и вмешайте в молочную смесь.

Шаг 3. Постепенно добавьте муку и замесите нежное тесто.

Шаг 4. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обжаривайте лепёшки по 6–7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Простой и быстрый рецепт идеально подойдёт для завтрака или ужина — лепёшки получаются мягкими, ароматными и очень сытыми.

