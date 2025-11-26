День матери
26 ноября 2025 в 06:16

Немного фарша и горсть сыра — эта закуска-лентяйка выручает всегда: 20 минут, и на столе сочные митболы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти куриные шарики стали для меня настоящим открытием — нежные, сочные, с ароматом чеснока и потрясающей сырной начинкой. Они идеально подходят и как горячая закуска к праздничному столу, и как основное блюдо для легкого ужина. Готовятся всего за 20 минут, а исчезают со стола мгновенно!

Готовлю я так: 500 граммов куриного филе измельчаю в блендере вместе с двумя зубчиками чеснока. Добавляю одно яйцо, немного соли и перца, тщательно перемешиваю. 200 граммов твердого сыра натираю на крупной терке и аккуратно вмешиваю в фарш. Формирую шарики размером с грецкий орех — получается около 25–30 штук. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пару раз перевернув для равномерной румяной корочки. Сыр внутри шариков красиво плавится, создавая нежную кремовую текстуру. Подавать лучше горячими, когда сырная начинка особенно аппетитная!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
