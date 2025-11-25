День матери
25 ноября 2025 в 17:16

«Дыхание дракона» готовлю на праздники и просто к ужину: мой секрет особого аромата в заливке горячим маслом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы любите яркие восточные вкусы, этот салат станет вашим фаворитом. В нем есть все: умами от соевого соуса, острота чеснока и дымная нотка паприки.

Для салата мне понадобится: говядина (300 г), огурец (1 шт.), морковь (1 шт.), красный и желтый сладкий перец (по половинке), зеленый лук, чеснок (3-4 зубчика), соевый соус (30 мл), растительное масло (30 мл), соль, черный перец (1/3 ч. л.), паприка (1 ч. л.).

Говядину нарезаю тонкой соломкой вдоль волокон. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки, но сохраняя сочность. Солю и перчу в процессе. Перекладываю мясо в глубокую миску и даю немного остыть. Огурец, морковь и сладкий перец нарезаю тонкой соломкой. Зеленый лук шинкую, чеснок мелко рублю. К остывшей говядине добавляю все нарезанные овощи и чеснок. Посыпаю паприкой. Поливаю соевым соусом и аккуратно перемешиваю. Теперь самый важный момент: в небольшой ковшик наливаю 30 мл растительного масла, хорошо разогреваю его, но не до дымления, и сразу же выливаю на салат. Раздаются аппетитные шипение и хлопки — это масло раскрывает аромат чеснока и специй. Быстро перемешиваю салат еще раз и сразу подаю.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

