Немка потратила $160 000 на операцию по удлинению ног Немецкая актриса Терезия Фишер потратила $160 000, чтобы удлинить ноги на 14 см

Фото: Социальные сети

Терезия Фишер

Немецкая актриса Терезия Фишер хирургическим путем увеличила свой рост до 6 футов (182 см), потратив на это $160 000, пишет The New York Post. $124 000 ушло на операцию по увеличению ног, а остальное — лекарства и физиотерапия. Результат оставил актрису довольной, но вызвал войну хейта в соцсетях.

Теперь я чувствую себя счастливой и довольна своими ногами, но меня захлестнула волна ненависти в Интернете, — заявила Фишер.

Процесс удлинения ноги требует болезненной процедуры, при которой врач ломает бедренную кость в каждой ноге пациента и вставляет удлиненные металлические стержни. В течение следующих трех месяцев ноги постепенно удлиняются на один миллиметр в день. Всего рост 31-летней девушки удалось увеличить на 14 сантиметров.

Операция также влечет за собой длительный процесс восстановления, который включает в себя непрекращающуюся боль, связанную с растягиванием нервов, мышц и тканей ног.

У Фишер 202 000 подписчиков в TikTok и 145 000 подписчиков в Instagram (деятельность запрещена в России).

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