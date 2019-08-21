https://static.news.ru/photo/e9ad24a0-c426-11e9-80eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители немецкой делегации, находящиеся с визитом в Крыму, необычным образом выразили свою любовь к полуострову. Они пришли на встречу с властями региона в футболках с соответствующей надписью.

Принт на майках выполнен как на русском, так и на немецком языке. Заменяющее слово «люблю» сердце раскрашено в цвета флагов РФ и ФРГ, там же расположен голубь мира.

Мы выступаем за мир и дружбу через народную дипломатию, — сказал глава делегации Дирк Нессениус РИА Новости.

По его словам, Крым — замечательный самобытный регион, при этом особенно ему запомнилась поездка на катере вдоль побережья.

Представители общественной организации Druschba Global прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Группа включает 15 человек.

Ранее Дирк Нессениус заявил, что между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут западные СМИ, есть огромная пропасть. По его оценкам, в европейских изданиях в печать выходит искажённая информация, писал News.ru.