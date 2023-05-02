Немца изгнали из России за пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зал судебных заседаний

Гражданин ФРГ Даниель Рот по решению суда будет выдворен из России после признания виновным в пропаганде нетрадиционных отношений, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому АО. Кроме того, немца оштрафовали на 150 тысяч рублей. Сейчас иностранец доставлен в Москву, откуда он направится в Стамбул, а после вернется в Германию.

40-летний немец Даниель Рот пригласил к себе в номер 25-летнего жителя Камчатки и предложил ему интим, случай произошел в отеле «Голубая лагуна». На суде он признал вину в пропаганде ЛГБТ.

Рот работает в Министерстве образования Баден-Вюртемберга в должности координатора программы по немецкому языку. Также он преподавал немецкий язык в школе при генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге.

Ранее Роскомнадзор установил на ближайшие шесть лет критерии, по которым будет определяться пропаганда нетрадиционных отношений. Под эту категорию подпадает распространение информации о социальной равноценности однополых и традиционных отношений, формирование положительного образа человека с нетрадиционной ориентацией, а также побуждения к отказу от негативного отношения к ЛГБТ.

В апреле в Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд оштрафовал на миллион рублей ООО «Спортекс» за публикацию рекламы гей-сауны «У цирка». Против организации был составлен протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений, но рекламодатель своей вины не признал и намерен оспорить решение.