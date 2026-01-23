Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:25

Некалорийная вкусняшка: творожно-яблочные коржики с кокосовой ноткой — пеку без угрызений совести и для себя, и для семьи

Эти коржики я люблю за простоту и лёгкость. Творог делает их нежными, яблоки — сочными, а кокосовая стружка добавляет приятный аромат и лёгкую сладость. Получается полезный десерт без лишнего сахара — отлично подходит и к чаю, и на завтрак, и как перекус. Готовятся быстро, а съедаются ещё быстрее. В 100 граммах всего около 180 калорий.

Ингредиенты: мягкий творог 0% — 500 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 40 г (мягкое), мука — 150 г (можно смешать пшеничную и цельнозерновую), разрыхлитель — 1 ч. л., кокосовый сахар или другой подсластитель — 1 ст. л., кокосовая стружка — 30–40 г, сладкие яблоки — 300 г (без сердцевины)

Приготовление: творог разомните вилкой или пробейте блендером до гладкости. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло и подсластитель, хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, замесите мягкое, приятное тесто. Яблоки нарежьте мелкими кубиками и аккуратно вмешайте в тесто. Сформируйте небольшие коржики, выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до лёгкой золотистой корочки. Подавайте тёплыми или полностью остывшими — они остаются мягкими и ароматными.

Ранее мы делились рецептом из пачки бекона и помидора. Вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус.

