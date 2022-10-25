Нефть, социализм, СИЗО: как профсоюзного лидера обвинили в мошенничестве Координатор башкирского профсоюза медработников Антон Орлов оспаривает приговор по делу о махинациях с углеводородами. Он получил 6,5 лет колонии

Фото: anton.e.orlov/vk.com

Антон Орлов

В Башкирии в конце октября осужденный по обвинению в мошенничестве к 6,5 годам лишения свободы Антон Орлов намерен подать апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Советским районным судом Уфы несколько недель назад. Орлов — известный на местном уровне деятель профсоюзного движения, а его уголовное дело — одно из самых необычных среди заведенных на активистов в России. В России уголовное преследование активистов, как правило, официально связано с подсудными высказываниями в соцсетях или членством в запрещенных организациях. Бывает, у них находят наркотики или оружие. Антона Орлова же обвинили в мошенничестве в торговых операциях с нефтью и газом. Подробности — в материале NEWS.ru.

Хороший координатор

Орлов стал обвиняемым в январе 2022 года, в тот период, когда он, будучи лидером башкирского отделения медицинского профсоюза «Действие», организовал «итальянскую забастовку» работников здравоохранения в башкирском городе Ишимбай. «Итальянская забастовка» — это когда сотрудники начинают работать строго по предусмотренным нормативам — ни больше ни меньше, досконально соблюдая технику безопасности и так далее. Часто от этого нормальная работа предприятия оказывается под угрозой. Так получилось и в больнице Ишимбая: власти пошли на уступки медикам в их требованиях по улучшению условий труда.

«Действие» — независимый профсоюз медицинских работников. Известен участием в трудовых конфликтах по всей России. Орлов заинтересовался политическим активизмом в середине 2020 года. Он стал функционером местного отделения КПРФ, сотрудничал и с более радикальной левой организацией «Союз марксистов». В 2020 году в самом разгаре была пандемия, врачи работали на износ, не всегда получали обещанные государством надбавки: это объясняет, почему пришедший в левое движение бывший торговец нефтепродуктами заинтересовался правами медработников.

Мы не исключаем, что перевод Антона из свидетелей в обвиняемые во время кампании «итальянской забастовки» сотрудников скорой в Ишимбае был не случаен. Протест ишимбайских медиков вызвал серьёзный резонанс и вскрыл ситуацию с реальными зарплатами сотрудников скорой помощи в Башкирии. В то же время мы не рассматриваем этот случай как начало гонений на наш профсоюз. Должен отметить, что правоохранительные и надзорные органы в Башкирии (прокуратура, государственная инспекция труда) эффективно работали по вопросам защиты трудовых прав работников здравоохранения, которые поднимал и курировал Антон Орлов в качестве регионального координатора. То, что сейчас Антон не имеет возможности продолжать правозащитную деятельность в наших рядах, — серьёзная потеря, но как бы ни развивались дальнейшие события, профсоюз «Действие» в Башкирии продолжает работу, — заявил NEWS.ru лидер «Действия» Андрей Коновал.

Антон Орлов был помощником депутата Госдумы от КПРФ Александра Ющенко. Ющенко рассказал NEWS.ru, что слышал о неких проблемах своего помощника в коммерческой сфере. Но Орлов обещал депутату их урегулировать самостоятельно.

Антон добивался выплат медикам во время ковидных историй. Он зарекомендовал себя достаточно перспективно. Когда мы с ним стали сотрудничать, стали появляться жалобы на его экономическое взаимодействие с третьими лицами. Которые были до того, как Антон [присоединился к КПРФ]. Мне начали писать жалобы, что Орлов кому-то что-то должен. У меня был с ним откровенный разговор. Экономические споры всегда достаточно относительны, кто прав, кто виноват... Я ему сказал: ты решай свои вопросы сам, чтобы ни в коем случае не затрагивалась политическая составляющая, — вспоминает депутат Ющенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ющенко

Александр Ющенко говорит, что не знаком с подробностями уголовного дела, но отметил, что на других активистов КПРФ тоже заводят уголовные и административные дела. По мнению депутата, в том числе за их политическую активность.

Нефть и газ

Через две недели Антону Орлову исполнится 31 год, у него маленький ребенок. До того как стать левым активистом, Орлов не был публично известным человеком. При подготовке материала корреспондент NEWS.ru нашел его страницы «ВКонтакте» и Facebook — в обоих соцсетях посты, находящиеся в свободном доступе, начинаются лишь с периода, когда он присоединился к КПРФ.

До данным базы «Контур.Фокус», у Орлова ранее были компании «Система трейдинг» и «Уралконтракт», но эти юрлица уже ликвидированы. Они специализировались на торговле топливом. Судя по показаниям свидетелей, отраженным в приговоре суда (есть в распоряжении NEWS.ru), в этой же сфере работала мать Антона Орлова.

На момент возникновения уголовного дела, по которому Орлов долго проходил свидетелем, он уволился из ООО «Нефте-сервис», где был коммерческим директором. Эта компания должна была поставить 260 тонн дизельного топлива узбекскому предприятию Yusuf Bobo Fayz. По версии Орлова, поставка сорвалась из-за ряда технических проблем, вызванных пандемией, силовики же считают, что на этой сделке Орлов украл 11 миллионов рублей.

Как говорит Роман Петров, адвокат, который будет представлять Орлова в апелляционной инстанции, в эпизоде «Нефте-сервиса» нет факта вывода денежных средств — они ушли на текущую деятельность компании. По словам защитника, следствие не собрало доказательной базы о том, как Орлов якобы эти деньги украл, есть только факт неисполнения договорных обязательств.

По официальным документам Орлов не был владельцем или руководителем «Нефте-сервиса», только коммерческим директором. При этом несколько свидетелей по делу дали показания, что «Нефте-сервис» в реальности контролировал именно Орлов. Однако эти утверждения адвокат Петров намерен оспорить, заказав независимую аудиторскую проверку ООО «Нефте-сервис».

Фото: anton.e.orlov/vk.com Антон Орлов

Второй эпизод, в котором обвиняют Орлова, — также несостоявшаяся поставка сжиженного газа на 14 миллионов рублей со стороны компании «Гермес» таджикской фирме «Гайрат-82».

По эпизоду ООО «Гермес» Орлов осужден на основании показаний двух других подсудимых, утверждающих, что исполняли волю Орлова. Никаких иных доказательств этому нет. [Также осужденный] Соколов ранее привлекался по 159-й [статье УК, мошенничество] по аналогичному [уголовному делу в сфере несостоявшейся поставки горючего]. И этот человек обвиняет Орлова! [В деле есть] отрывки переписки, в которой Антон спрашивает о поступлении оплаты на счет. Сделать из этой переписки вывод о том, что речь идет о деньгах компании «Гайрат-82», кроме совпадения по датам, нельзя. Тем более о каком-то предварительном сговоре, — говорит адвокат Петров.

В истории с контрактом «Гермеса» и «Гайрата-82» правоохранительные органы также усмотрели состав мошенничества. Когда в Уфу поступили деньги таджикской компании, они были выведены на счета других фирм и обналичены. Ни Орлов, ни двое других осужденных не являлись собственниками или руководителями ООО «Гермес». Орлов не был в этой компании трудоустроен.

Орлов консультировал «Гермес» по внешнеэкономической деятельности. Когда были похищены деньги таджиков, они были направлены на обнал. Обнальщики сказали, что за деньгами приходили два других [осужденных по делу]. [Осужденный] Соколов получил деньги от обнальщика на свою карту. Ни одной финансовой проводки по Орлову нет. [Двое других осужденных по делу] заявили, что передали Орлову в августе 2020 года пять миллионов рублей на перекрестке улиц в Уфе. Антон представил суду маршруты всех своих передвижений в августе 2020 года согласно Google-аккаунту своего телефона. В августе 2020 года Орлов в указанном месте не бывал. Судья [качестве доказательства это] не принял: сказал, что Орлов мог прийти без телефона, — рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин, защищавший Антона Орлова в ходе судебного процесса.

По словам адвоката Петрова, его подзащитный до последнего верил, что его невиновность будет доказана, но понял, что надежды напрасны, когда прокурор запросил для него в качестве наказания девять лет лишения свободы.

Видный свидетель

Приговор по делу Орлова занял 24 страницы. Большую часть текста составляет описание весьма непростых деловых взаимоотношений между Орловым, ещё двумя осужденными и свидетелями по уголовному делу: денежные переводы, передача наличных, деловые встречи на автостоянке рядом с Курултаем, мнимый и реальный контроль над компаниями. Ощущения полной картины того, почему заказчики из Узбекистана и Таджикистана не получили оплаченные ими сотни тонн топлива, не возникает.

Суд в приговоре не дает объяснений, почему принимает или не принимает те или иные показания по делу, — отмечает адвокат Петров.

Фото: Shutterstock

Особенно необычный свидетель в этом уголовном деле — Лев Борисович Эпимахов. Быстрый поиск в интернете говорит о том, что уфимец или его полные тезки с такими ФИО в передряги попадают не в первый раз.

В феврале 2022 года Сбербанк взыскал с его полного тезки полмиллиона рублей невыплаченного кредита. В 2012 году носитель этих же ФИО оказался в топе самых разыскиваемых судебными приставами должников Уфы. Судя по «Контур.Фокусу», в этом же году Эпимахов перестал заниматься бизнесом.

А в 2015 году некий Лев Эпимахов стал героем заметки в «Коммерсанте». Эпимахов, по версии правоохранителей, в 2007–2008 годах совершил практически то же преступление, за которое сейчас осудили Орлова. Он должен был поставить более 600 тонн нефти и дизеля из Башкирии трем заказчикам, но обманул их. «Коммерсант» тогда заинтересовался историей Эпимахова потому, что он каким-то образом более пяти лет продолжал открыто заниматься бизнесом и жить в Уфе, в то же время находясь в розыске.

В деле Орлова Эпимахов фигурирует в преступных эпизодах с обоими несостоявшимися контрактами. Адвокат Петров утверждает, что Эпимахов живет достаточно обеспеченно: ездит на BMW X5, недавно купил квартиру в новом престижном жилом комплексе.

Когда на счет «Гермеса» пришли деньги «Гайрата-82», Эпимахову перевели на его личный счет 500 тысяч рублей. Следствие этим не заинтересовалось. Потерпевшие по эпизоду «Нефте-сервиса» ходили на заседания по делу, и когда в суде допрашивали Эпимахова, они узнали его: именно он говорил им, куда переводить деньги. Никого это не заинтересовало. Антон Орлов считает, что это Эпимахов деньги похитил, а его самого — подставил, — рассказывает адвокат Петров.

По показаниям Эпимахова, отраженным в приговоре, он знает Орлова с 2000 года, то есть с тех пор, когда осужденному было девять лет, а мать Орлова, согласно его свидетельствам, участвовала в нефтяном бизнесе Башкирии.

При подготовке материала с Эпимаховым связаться не удалось.Также по найденным NEWS.ru контактам оказались недоступны узбекская и таджикская компании, проходящие потерпевшими по делам о мошенничестве.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии NEWS.ru сказали, что сейчас не будут давать комментарии о доказательной базе в деле Антона Орлова.