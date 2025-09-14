Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:47

Недостаток сна у детей: скрытая причина проблем с учёбой и настроением

Если ребёнок приходит в школу с усталым взглядом, дело не всегда в раннем подъёме. Чаще всего за этим стоит нехватка сна — фактор, который напрямую влияет на развитие и успехи в учёбе.

Учёные подтверждают: продолжительность сна тесно связана с когнитивными способностями, особенно в младшем школьном возрасте. Мозгу ребёнка необходимо полноценное восстановление, ведь именно во сне происходят закрепление памяти и переработка информации.

Когда сна не хватает, страдает концентрация и способность запоминать. Это отражается на оценках, мотивации и желании учиться. Нарушается и эмоциональное состояние: появляется раздражительность, снижается интерес к урокам и общению.

Сон важен не только для психики. Ночью активно вырабатывается гормон роста, который отвечает за физическое развитие. Его дефицит способен замедлить рост и повлиять на обмен веществ. В долгосрочной перспективе недостаток сна повышает риск хронических заболеваний.

Дети, которые спят меньше восьми часов, чаще сталкиваются с трудностями при выполнении заданий. Их реакция замедляется, увеличивается количество ошибок, снижается креативность и уверенность в собственных силах.

Педагоги отмечают, что выспавшиеся ученики быстрее адаптируются к школьной среде, легче включаются в работу и лучше взаимодействуют с одноклассниками.

Родителям стоит помочь ребёнку: установить стабильный режим сна, исключить использование гаджетов перед сном и создать спокойную атмосферу вечером. Эти простые шаги делают отдых глубже и качественнее.

Достаточный сон даёт ребёнку энергию, повышает успеваемость и уверенность в себе. Это простая основа здоровья, которая отражается на всех сферах жизни.

Успехи в учебе принято объяснять врожденным умом или трудолюбием. Но за высокими результатами детей из обеспеченных семей часто скрываются факторы, не имеющие прямого отношения к школьной программе.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
