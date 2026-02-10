Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 07:00

Не выбрасывайте чесночную шелуху: простой кухонный секрет, который сделает бульон золотистым и ароматным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие хозяйки стараются улучшить вкус супов с помощью дорогих специй, хотя нужный ингредиент часто уже есть на кухне. Оказывается, обычная чесночная шелуха способна сделать бульон более насыщенным, ароматным и аппетитным без лишних затрат.

Чесночную шелуху, которую обычно выбрасывают при чистке зубчиков, можно использовать во время варки бульона. Она придает блюду мягкие пряные нотки и усиливает вкус других ингредиентов, не перебивая их. Достаточно добавить в кипящую воду горсть сухих чесночных чешуек, и они постепенно раскроют аромат. После варки шелуху легко убрать шумовкой.

Если хочется сохранить бульон идеально чистым, используйте небольшой тканевый мешочек или марлю. Положите туда шелуху, завяжите и опустите в кастрюлю. После приготовления просто достаньте мешочек. Несколько горстей шелухи придают бульону красивый золотистый оттенок и более глубокий вкус. Такой способ отлично подходит для куриного, овощного и даже рыбного бульона. Главное — соблюдать меру, чтобы вкус оставался гармоничным.

Ранее сообщалось, что горький привкус лука портит вкус многих блюд, особенно когда речь о репчатом сорте. Но простой трюк с замачиванием в солено-сахарном растворе помогает убрать неприятную горечь и раскрыть естественную сладость овоща.

