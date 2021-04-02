«Не в нашей стране»: почему 90% населения не смогут заниматься бизнесом

Все программы по развитию малого бизнеса становятся неэффективными из-за высокого уровня бедности и регионального неравенства — этот вопрос обсуждали на этой неделе в Госдуме. То, что в стране небольшое количество бизнесменов, чаще всего связывают с плохими экономическими условиями. Психологи и бизнес-тренеры придерживаются другой версии — у большинства людей нет нужных качеств для открытия своего дела. Распространена точка зрения, что патерналистский взгляд на мир и неуверенность в своих силах тормозят потенциальных бизнесменов, но, возможно, дело не только в этом. NEWS.ru спросил у экспертов, почему при одинаковых условиях один человек «прогорит», а другой «разорвёт» успешный проект.

Можно и нужно

Олеся Сазыкина около 20 лет связана с миром телевидения. Работала продюсером на нескольких телеканалах. Когда-то организуя очередную съёмку, она сказала себе: я настолько хорошо изучила эту «кухню», что пора открывать свой ресторан. Появилась идея организовать продакшен-центр. Снимать и монтировать видео на заказ. Рекламные ролики и документальные фильмы.

Я была уверена, что «работать на дядю» уже хватит. Надо вести своё дело. Верила в себя и эту затею, — рассказывает девушка.

Олеся взяла несколько кредитов и вложилась в бизнес. Хорошие камеры, монтажное оборудование, оргтехника. Вместе с зарплатой сотрудников и арендой помещения ежемесячные платежи составляли 420 тысяч рублей. Покрывать расходы удавалось с трудом.

Предпринимательница надеялась, что вот-вот заказы пойдут и доходы фирмы вырастут. Но этого не случилось. Клиенты уходили к конкурентам. Олеся считает, что тормозили процесс сотрудники, эффективно работать они не хотели. Вместо того чтобы продвигать услуги фирмы на рынок, «гоняли чаи». Заставить их работать оказалось весьма сложно. Трудовые отношения тесно переплелись с дружескими. Многих сотрудников Олеся знала по 15–20 лет.

Я сделала ставку не на тех людей. Взяла на работу своих друзей. Они знали мои слабые места и пользовались этим. В бизнесе должны быть сотрудники с улицы, которых можно уволить, если что. Когда ты делаешь бизнес с друзьями, это очень плохо получается, — рассуждает Олеся.

Проценты по кредитам росли, а доходы фирмы падали. Денег перестало хватать на зарплаты сотрудников и арендную плату. Олеся поняла, что не вывозит программу. Она продала всё имущество, выплатила долги и закрыла продакшен-центр. Сейчас работает продюсером на телевидении. Теперь идея создать свой бизнес кажется Олесе обречённой.

Не в нашей стране, — говорит она, имея в виду растущие с космической скоростью ставки по кредитам и большую проблему с кадрами.

Олеся Сазыкина Личный архив

Александр Кузьмин не согласен с выводами Олеси. Он убеждён: бизнес в России делать можно и нужно. Три года назад мужчина открыл в Новосибирске детскую школу программирования. Обучает малышей от пяти лет основам IT — дети программируют анимации и игры. Александр называет свой проект финансово успешным. Обучение стоит 3500 рублей месяц, желающих хоть отбавляй.

Кузьмин много лет отработал специалистом IT. Накопил «подушку безопасности» и уволился, так как захотелось открыть свой бизнес. Возникла необычная идея — взращивать в Сибири будущих Биллов Гейтсов. Делать бизнес-проект молодой человек решил с другом. Работать стали по такой схеме: с Александра — клиенты, с товарища — учебный план.

Первое, что сделали компаньоны, — нашли школу английского языка и договорились провести там бесплатное пробное занятие. Принесли свои ноутбуки и обеспечили техникой каждого ребёнка в группе. Первый урок показал — желающих изучать программирование достаточно. Дети подходили и спрашивали: «Когда следующий раз?» Наступало лето. Второй урок решено было провести в парке на траве, дети заполнили всю лужайку.

Подопечные детской школы программирования

В следующем учебном году партнёры сняли помещение, нашли преподавателей и зарегистрировали организацию. Часть накопленных денег пустили на рекламу, началась активная раскрутка фирмы в Сети. На первых порах все заработанные деньги пускали в оборот. Покупали технику для занятий, нанимали новых преподавателей.

Потом между компаньонами возник конфликт. О его сути Александр рассказывать не хочет. Разошлись взгляды на продвижение бизнеса. Компанию разделили пополам, каждый пошёл своей дорогой. Оба добились хороших результатов.

Поиск партнёра по бизнесу примерно такой же, как поиск второй половины. Первые отношения лишь дают опыт. Чтобы выбрать, надо очень хорошо постараться, — рассуждает Александр.

Залог успешного ведения бизнеса — постоянное самообразование, считает он. Бизнес-тренинги обязательны к посещению. Также важно окружить себя правильными людьми. Успех притягивает успех. И наоборот.

Если взять человека и отправить его в деревню, где одни алкаши, то через пять лет он сам станет алкашом, — уверен Александр.

И наоборот. Если простого работягу погрузить в среду бизнесменов, он станет бизнесменом. Поэтому важно общаться с другими предпринимателями, делится опытом. А людей, которые «тянут вниз», нужно обходить стороной.

Идея и цель

Два человека живут в одном городе, у каждого есть миллион. Они начинают своё дело. У одного через пять лет будет успешный бизнес, а у другого — куча долгов и расшатанные нервы. Обоих предпринимателей «кошмарили» налоговая и санитарно-эпидемиологическая служба, им бросали вызов растущие ставки по кредитам. Только один выплыл, а другой нет. У коучей есть ответы на вопрос, «почему».

Любой бизнес начинается с идеи. Удачная задумка — это почти половина успеха. Как рассказала NEWS.ru коуч и бизнес-наставник Анна Цыкоза, человеку нужно проанализировать прошлый опыт, увлечения, хобби, компетенции, задать себе вопрос: «Что у меня получается лучше всего?»

Я ещё не видела ни одного успешного стартапа, где собственнику было бы неинтересно то, что он делает. Часто люди говорят, что им всё равно чем заниматься, главное, чтобы там были деньги. Но тогда получается, что деньги достаются тяжёлым трудом, потому что человек прикладывает больше усилий для мотивации себя и деньги становятся не в радость. Анна Цыкоза Коуч, бизнес-наставник Коуч, бизнес-наставник

Цыкоза привела пример. К ней пришла женщина-врач, за плечами у которой 20 лет практики. Сказала, что выгорела, устала от ночных дежурств и копеечной зарплаты. Клиентка совсем не понимала, чем хочет заниматься. В ходе нескольких сессий женщина обнаружила, что много времени тратит на поиск красивой домашней одежды для себя. Так возникла бизнес-идея, которая оказалась успешной: шить и продавать удобные костюмы.

Для бизнеса важен психологический настрой. Предпринимательство и неуверенность в себе несовместимы. Человек боится начинать, опасается провала, осуждения и ответственности, отмечает Цыкоза. Многие, имея перспективное хобби, хотят выйти на новый уровень, но сами убеждают себя, что это невозможно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не всем дано

В России примерно от 5% до 10% населения способны заниматься бизнесом, такую оценку высказал в беседе с NEWS.ru коуч Николай Григорьев. Но примерно 90% прогорают за десять лет работы. Очень много бизнесов открываются импульсивно и необдуманно, добавляет Цыкоза. В нашей стране легко открыть ООО или ИП, но создать из этого реально действующее рентабельное предприятие — это работа. По статистике, на один открытый бизнес приходится два закрытых. «Человеческий фактор» играет в этом не последнюю роль.

Хорошего бизнесмена от плохого отличает многое. В первую очередь готовность брать ответственность и нести предпринимательские риски, рассказал Григорьев. Существует два типа людей: с патерналистским видом мышления и с подходом «я сам хозяин своей жизни». Первых значительно больше, особенно в нашей стране. Они живут под девизом «Большой брат следит за тобой», то есть надеются на помощь государства, начальника, старшего товарища. Вторые — это люди, которые убеждены: благополучие зависит только от них самих.

Очень часто в бизнес идут люди, которые по складу своего характера, по своей культуре, по своей компетенции просто предпринимателями быть не могут. Эти люди не готовы брать на себя риски и ответственность. Конечно, они прогорают. Николай Григорьев коуч коуч

Также успешный предприниматель ощущает себя в первую очередь бизнесменом, а уже во вторую — специалистом. Николай Григорьев приводит пример. Открывая кофейню, успешный бизнесмен учтёт все: её расположение, наличие парковки, он купит самые удачные стаканы, продумает ассортимент выпечки. Неуспешный сделает упор лишь на качество напитка. В результате его заведение затеряется среди похожих и клиенты его не заметят.

Ещё одно качество, которое объединяет всех успешных предпринимателей, — упорство в достижении цели, сообщил Григорьев. Есть такая статистика: каждый миллионер за свою карьеру разорялся три раза. После каждой неудачи он не опускал руки, а пробовал снова и снова.

Их путь был от победы к поражению, от поражения к победе. Это свойство характера, железная воля, — сказал Григорьев.

В 90-е годы была распространена концепция — срубить бабла. Времена дикого капитализма уже прошли, сообщила бизнес-консультант, коуч Анастасия Зудина. Одно из условий развития современного бизнеса — социальная миссия компании, даже маленькой. Она должна быть заявлена везде — на сайте организации, в рекламе. Например, фитнес-клуб проводит за символическую плату занятия для инвалидов. Или компания по производству игрушек собирает посылку в детский дом. Сегодня это действительно работает для привлечения клиентов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сила команды

Сейчас в любой кондитерской можно найти десерты с пометкой «пп» (правильное питание). Это пирожные без муки, масла, сахара. Ещё четыре года назад таких предложений на рынке почти не было. Юлия из подмосковной Балашихи решила это исправить. Девушка работала копирайтером, потом уволилась и пошла учиться на курсы кондитеров. Предварительно накопила сумму, чтобы не умереть с голоду, пока бизнес развивается.

Начала принимать заказы на изготовление сладостей. На своей кухне девушка пекла торты, пирожные и делала варенье без грамма сахара. Продвигала себя с помощью социальных сетей. Пошли заказы. Существующих мощностей перестало хватать. Юлия работала одна: пекла, украшала, упаковывала, развозила заказы по всей Москве. Девушка работала почти круглосуточно. Из-за усталости стала совершать много оплошностей — однажды уронила в лужу заказанный на день рождения десерт.

Настал момент, когда нужно было привлекать наёмных работников: или водителя с автомобилем или второго повара на кухню. Я посчитала, если это сделаю, буду сама зарабатывать 30 тысяч рублей, — сообщила она.

На такие деньги Юлия прожить не могла. На руках маленький ребёнок, а помогать некому. «Подушка безопасности» с банковского счёта Юлии почти сгорела. Найти бизнес-партнёра, который бы вложился в бизнес, не получилось. А продолжать в одиночку было невозможно. Отчаявшись, девушка начала брать заказы на тексты. Потом в одной из компаний ей предложили стабильную работу на 100 тысяч рублей в месяц. Кондитерский бизнес Юлия забросила, недавно стала начальником отдела. Десерты печёт в свободное от работы время.

У Светланы Кузнецовой, наоборот, получилось исполнить мечту быстро и без сложностей. Несколько лет назад она открыла ландшафтную мастерскую. Девушка не набирала заказы одна, а сразу привлекла сотрудников — несколько человек.

Это были люди с улицы, грубо говоря. Вчерашние студенты. Я сама обучила их всему, — рассказывает Светлана.

Затрат на открытие собственного бизнеса не было. Вначале команда работала без офиса. Каждый сотрудник из дома выполнял свои задачи. Только после того как заказов стало достаточно, Светлана сняла помещение. Сейчас дела идут прекрасно. У фирмы даже нет своего сайта, а поток клиентов остаётся стабильным. Светлана говорит, что работает принцип сарафанного радио. Одни довольные клиенты рассказывают другим и делятся контактами.

Подобрать правильно бизнес-партнёра и разделить полномочия с ним важно для успешного бизнеса, говорит Цыкоза. Одному «тянуть» бизнес бывает сложно. Главное, чтобы это был союз двух успешных личностей. Допустимо делать бизнес даже с друзьями, уверена коуч. Только совместное предприятие супругов — крайне рискованная затея.

Если оба партнёра сильные и ресурсные, то это круто. Перекос в любую сторону приведёт к доминированию одного и неудовлетворённости другого, — сказала бизнес-тренер.

Свой бизнес — это довольно нервно, тяжело и трудоёмко, сообщил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Для того чтобы быть успешным предпринимателем, надо обладать особым психотипом. Бизнес легче пойдёт у людей, у которых более маскулинный, «мужской» характер. Они должны обладать жёсткостью, силой, упорством, стрессоустойчивостью. Таким человеком может быть как мужчина, так и женщина. Людям мягким, нежным, добрым, сентиментальным лучше выбрать другие сферы реализации, отметил психолог.

Бизнесменами могут быть не все, и это нормально, добавляет Григорьев. Не может общество состоять из одних предпринимателей. В социуме должны быть и художники, и музыканты, и учёные. Каждый из них привносит в этот мир свои краски. Любовь к своему делу — залог успеха в нём. И неважно, каким оно будет, считает коуч.