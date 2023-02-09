«Не сидят по кафе»: Стрелков высказал версию убийства героя ЛНР Мангушева Стрелков: причиной гибели героя ЛНР Мангушева стал конфликт в кафе

Фото: Соцсети

Игорь Мангушев

Причиной гибели командира подразделения Народной милиции ЛНР Игоря Мангушева стал конфликт, произошедший в кафе, заявил NEWS.ru военный эксперт, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, Мангушев был более чем толковым командиром. Версия, согласно которой его убили дезертиры из ЧВК «Вагнер», не выдерживает никакой критики, добавил Стрелков.

Не думаю, что его убили именно сбежавшие из «Вагнера» зеки. Так как, по моей информации, конфликт у него произошел не на дороге или блокпосту, а в кафе, в котором он находился. И те граждане уже позже догнали или поймали его на трассе. Как мы все должны понимать, бежавшие с фронта зеки не сидят по кафе, — заявил Стрелков.

Мангушев скончался 8 февраля после тяжелого ранения в голову. Военкор Юрий Котенок заявил, что командиру ЛНР выстрелили в затылок с близкого расстояния.

Информацию о смерти Мангушева подтвердил РИА Новости его друг — военкор и музыкант Аким Апачев. По его словам, незадолго до кончины командир ЛНР находился в последней стадии комы. Он добавил, что у Мангушева не было шансов спастись, так как застрявшая в голове пуля вызвала большую отечность мозга.

Мангушев вел Telegram-канал «Записки авантюриста» (52 тысячи подписчиков). В 2010-х, по данным «Коммерсанта», он был лидером организации «Светлая Русь», проводившей рейды против нелегальных мигрантов. MK.RU называет его соратником связанного с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.