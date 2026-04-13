13 апреля 2026 в 06:46

Не расползаются по участку, цветут шарами и не требуют стрижки: 5 многолетников для дачи

Мечтаете о саде, где растения сами держат идеальную форму, не расползаясь в разные стороны и не завоевывая территорию? Обратите внимание на многолетники, которые от природы растут аккуратными шарообразными кустами.

Кореопсис мутовчатый образует плотный кустик-шар высотой 30–60 см, сплошь усыпанный золотистыми цветками-звездочками с июня по сентябрь.

Молочай многоцветный формирует идеальную полусферу высотой до 50 см. В мае — июне его куст покрывается ярко-желтыми соцветиями-зонтиками, а к осени листва приобретает красный или оранжевый оттенок, оставаясь декоративной весь сезон.

Астра кустарниковая — еще один беспроигрышный вариант: сорта Pink Lace, Peter Pan и Diana растут плотными шаровидными кустами высотой 30–50 см, которые с августа до октября полностью скрываются под шапками розовых или белых соцветий.

Для миниатюрных клумб и альпийских горок идеальны низкорослые многолетники-подушки: армерия приморская и альпийская образуют плотные кустики высотой 15–20 см с шаровидными соцветиями. Колокольчик карпатский — еще один чемпион по компактности: его кустики высотой 25–30 см с июня по сентябрь усыпаны крупными цветками-колокольчиками.

Ранее три многолетника для дачи, не боящихся дождя и ветра.

Читайте также
Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
Общество
Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Общество
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
Общество
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию
Общество
Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию
Общество
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское небо превратилось в кладбище для дронов ВСУ
Силы ПВО отработали в Ростовской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 апреля: инфографика
Туристка после выживания рассказала о 30-часовой борьбе за жизнь
Раскрыта новая мошенническая схема под видом ЖКХ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 апреля
В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек «по-русски»
Биолог назвала неочевидное насекомое, которое можно выращивать в теплицах
«Калории или состав»: раскрыто, что важнее при правильном питании
В России ужесточили продажу некоторых лекарственных препаратов
Психолог назвала признаки того, что партнер является абьюзером
Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ за неделю
Стало известно, почему кружится голова при подъеме с кровати
Мошенники в униформе газовщиков стали чаще заходить в квартиры россиян
«Черный день»: что на Западе и в России говорят об итогах выборов в Венгрии
Бойцы ВС РФ заняли важный рубеж после ожесточенного боя в зоне СВО
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Ортопед рассказал, какие кровати и матрасы спасут детей от сколиоза
Врач объяснила, почему человек внезапно забывает, зачем зашел в комнату
Остеопат развеяла главный миф об опасности привычки хрустеть пальцами
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

