Не расползаются по участку, цветут шарами и не требуют стрижки: 5 многолетников для дачи

Не расползаются по участку, цветут шарами и не требуют стрижки: 5 многолетников для дачи

Мечтаете о саде, где растения сами держат идеальную форму, не расползаясь в разные стороны и не завоевывая территорию? Обратите внимание на многолетники, которые от природы растут аккуратными шарообразными кустами.

Кореопсис мутовчатый образует плотный кустик-шар высотой 30–60 см, сплошь усыпанный золотистыми цветками-звездочками с июня по сентябрь.

Молочай многоцветный формирует идеальную полусферу высотой до 50 см. В мае — июне его куст покрывается ярко-желтыми соцветиями-зонтиками, а к осени листва приобретает красный или оранжевый оттенок, оставаясь декоративной весь сезон.

Астра кустарниковая — еще один беспроигрышный вариант: сорта Pink Lace, Peter Pan и Diana растут плотными шаровидными кустами высотой 30–50 см, которые с августа до октября полностью скрываются под шапками розовых или белых соцветий.

Для миниатюрных клумб и альпийских горок идеальны низкорослые многолетники-подушки: армерия приморская и альпийская образуют плотные кустики высотой 15–20 см с шаровидными соцветиями. Колокольчик карпатский — еще один чемпион по компактности: его кустики высотой 25–30 см с июня по сентябрь усыпаны крупными цветками-колокольчиками.

Ранее три многолетника для дачи, не боящихся дождя и ветра.