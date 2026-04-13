Женщина пострадала из-за детонации дрона в Белгородской области

Женщина пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, она получила осколочное ранение уха и баротравму.

В минувшую субботу, 11 апреля, губернатор заявил, что два человека пострадали при атаках ВСУ на Шебекино и Грайворон. Раненым оказали медицинскую помощь на месте. Гладков добавил, что в разных населенных пунктах области повреждены частные дома и машины.

Ранее Гладков информировал, что в Белгородской области в результате атак погибли мирные жители, есть раненые. В Борисовском округе украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на дороге между населенными пунктами Зозули и Грузское. Жертвами стали мужчина и женщина, которые находились рядом с машиной.

До этого в городе Шебекино при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины также погибли двое человек. Гладков сообщил, что тела супругов обнаружили утром 12 апреля на территории частного домовладения после атаки, произошедшей накануне.