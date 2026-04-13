13 апреля 2026 в 08:22

Женщина пострадала из-за детонации дрона в Белгородской области

Гладков: женщина пострадала из-за атаки ВСУ на Грайворон

Женщина пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, она получила осколочное ранение уха и баротравму.

В городе Грайвороне в результате детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница, — написал Гладков.

В минувшую субботу, 11 апреля, губернатор заявил, что два человека пострадали при атаках ВСУ на Шебекино и Грайворон. Раненым оказали медицинскую помощь на месте. Гладков добавил, что в разных населенных пунктах области повреждены частные дома и машины.

Ранее Гладков информировал, что в Белгородской области в результате атак погибли мирные жители, есть раненые. В Борисовском округе украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на дороге между населенными пунктами Зозули и Грузское. Жертвами стали мужчина и женщина, которые находились рядом с машиной.

До этого в городе Шебекино при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины также погибли двое человек. Гладков сообщил, что тела супругов обнаружили утром 12 апреля на территории частного домовладения после атаки, произошедшей накануне.

Женщина пострадала из-за детонации дрона в Белгородской области
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

