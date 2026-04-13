Небо над Ярославлем временно «закрылось» для полетов Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Ярославля

Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославля (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

10 апреля Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Екатеринбурга (Кольцово). Ведомство сообщило, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла воздушные суда. Позднее ограничения сняли.

До этого аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Экипажи пяти рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы. В районе аэропорта шел дождь, местами сильный, фиксировались грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Также в восьми аэропортах России временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Ограничения вводились по решению Росавиации в Саратове, Пензе, Бугульме, Казани, Нижнекамске, Самаре, Ульяновске и Чебоксарах.