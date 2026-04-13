Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 апреля: инфографика

В ночь на 13 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 24:00 мск 12 апреля текущего года до 07:00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым», — уточнили в оборонном ведомстве.