13 апреля 2026 в 08:06

Суд оставил Костю Большого без яхт-клуба

Суд наложил арест на яхт-клуб «Буревестник» по делу главы ОПГ Кости Большого

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Яхт-клуб «Буревестник» оказался под арестом в рамках уголовного дела в отношении лидера ОПГ Константина Пискарева, известного как Костя Большой, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Мера принята для исполнения приговора в части гражданских исков.

Оставить без изменения до вступления приговора в законную силу арест следующего имущества с установленными ограничениями, связанными с его владением, — сказано в решении.

Источник агентства добавил, что яхт-клуб был местом сбора ОПГ. При этом имущество «Буревестника» не рассматривается как «орудия преступлений».

Ранее Мещанский районный суд Москвы до 30 сентября 2026 года продлил срок ареста бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой. Она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита не согласилась с таким решением. Адвокаты просили заменить содержание под стражей на более мягкую меру.

До этого сообщалось, что имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее родственников арестовано в рамках антикоррупционного иска. Фигуранты использовали судебные механизмы для переоформления сельскохозяйственных земель на компании, связанные с супругом Хахалевой.

Россия
ОПГ
аресты
суды
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

