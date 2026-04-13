13 апреля 2026 в 07:32

Силы ПВО отработали в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе МАХ. По его словам, минувшей ночью в Неклиновском районе средствами противовоздушной обороны были уничтожены несколько БПЛА.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Глава региона поблагодарил военных за работу.

До этого в регионе неоднократно объявлялась опасность атаки беспилотников. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

За последнюю неделю средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили не менее 2019 украинских беспилотников над территорией России. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны, где фиксировалась наибольшая активность дронов.

Ранее сообщалось, что российские детекторы дронов «Тень» способны выявить БПЛА «Марсианин» с ИИ. В них полностью реализован сценарий выявления беспилотников, летающих на цифровых каналах Wi-Fi. Все эти данные говорят о том, что российский детектор дронов «Тень-V4» технологически готов к детекции данного типа дронов.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
