Не просто пончики, а кофе-магия: готовлю на гриле вместо шашлыка с глазурью из эспрессо

Не просто пончики, а кофе-магия: готовлю на гриле вместо шашлыка с глазурью из эспрессо

Кто сказал, что пончики — это обязательно кипящее масло и жирные пальцы? Я обжариваю их на гриле. Тесто получается удивительно легким, с привкусом дымка, а кофейная глазурь добавляет этому десерту благородную горчинку. Подаю с холодным молоком — идеальный контраст.

Что понадобится

Мука — 400 г, молоко — 200 мл, сахар — 3 ст. л., яйца — 2 шт., сливочное масло — 50 г, сухие дрожжи — 7 г, соль — 1 ч. л., сахарная пудра — 100 г, кокосовое молоко — 3 ст. л., эспрессо — 2 ст. л., вода — 1 ст. л., растительное масло — для смазывания

Как готовлю

Подогреваю молоко и растворяю в нем 1 ст. л. сахара и сухие дрожжи, оставляю под пленкой на 10 минут до появления пенной шапки. Растапливаю сливочное масло, взбиваю яйца с оставшимся сахаром. Просеиваю муку с солью, вливаю дрожжевую смесь, яйца и масло.

Замешиваю тесто 10 минут, скатываю в шар, кладу в миску, накрываю пленкой и убираю в холодильник минимум на 8 часов. Холодное тесто раскатываю в пласт толщиной 6–7 мм, вырезаю круглой формой пончики (диаметр 7,5 см с отверстием 2,5 см).

Раскладываю заготовки на доске, накрываю полотенцем и даю подняться 1 час. Для глазури смешиваю в глубокой тарелке воду, кокосовое молоко, эспрессо и сахарную пудру до однородности.

Разогреваю гриль до среднего жара, слегка смазываю пончики маслом и обжариваю по 30–60 секунд с каждой стороны под крышкой. Горячие пончики окунаю в кофейную глазурь и выкладываю на решетку, чтобы стекли излишки.