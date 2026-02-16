Зимняя Олимпиада — 2026
Не просто блины, а шоколадные! Готовлю тонкие, кружевные, с дырочками. Поливаю соусом — красота и вкус в одной тарелке

Фото: D-NEWS.ru
Эти блины играют на контрастах. С одной стороны, они такие же тонкие и кружевные, как классические. Но их темный цвет делает каждую дырочку, каждый ажурный изгиб более выразительным, почти как кружево.

Для блинов просеиваю в миску 200 граммов муки, 3 столовые ложки какао-порошка (без сахара, хорошего качества) и щепотку соли. Добавляю 2 столовые ложки сахара (можно больше, если любите слаще). В центре делаю углубление и вбиваю 2 яйца. Начинаю понемногу вливать 500 мл молока комнатной температуры, активно взбивая тесто венчиком, чтобы не было комков. Когда тесто станет однородным, добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Даю тесту постоять 15--20 минут. За это время оно станет более гладким, а какао полностью растворится. Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) и слегка смазываю ее поверхность кусочком сала или кисточкой с маслом. Наливаю половник теста и быстрыми круговыми движениями распределяю его по всей поверхности. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут подсыхать и на поверхности не появятся дырочки. Затем аккуратно поддеваю лопаткой и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 30--40 секунд. Готовые темные, ароматные блины складываю стопкой. Подаю с контрастными топпингами: белой сметаной, взбитыми сливками, сладким творожным кремом, ягодами или белым шоколадным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
