«Не предаём»: Дуров напомнил о среднем пальце и оценил ситуацию с TikТок

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Павел Дуров, создавший Telegram, прокомментировал угрозы правительства США запретить китайскую соцсеть TikTok, если она не продаст активы американским инвесторам и вспомнил, как получал письма о продаже своего мессенджера. Об этом он написал в паблике Durov's Channel.

Основатель Telegram отметил, что понимает Вашингтон, ведь так поступает и сам Пекин. В КНР действует запрет на все некитайские приложения и соцсети.

Основатель Telegram отметил, что понимает власти Соединённых Штатов, ведь так поступает и сам Китай. В КНР действует запрет на все некитайские приложения и соцсети. По мнению Дурова, «сага США и TikTok» уже создаёт опасный прецедент. В итоге он может привести к смерти глобального Интернета.

При этом бизнесмен подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация с китайской соцсетью и американскими властями не стала набирать обороты, «только автократические страны, такие, как Иран, Китай или Россия, были известны тем, что заставляли технологические компании продавать части своего бизнеса инвесторам, имеющим тесные связи с их правительствами».

Проблема с делом USA-TikTok заключается в том, что он узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами. На протяжении десятилетий США воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова, — пояснил Дуров.

Из-за этого, скоро каждая страна сможет, прикрываясь «национальной безопасностью», раскалывать международные технологических компаний. При этом, как бы не иронично это звучало, но по прогнозам создателя мессенджера, «именно американские компании, такие, как Facebook или Google, скорее всего, потеряют больше всего от последствий».