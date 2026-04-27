Не понимал хайпа вокруг авокадо, но этот кекс поразил — теперь готовлю суперфуд в формате ленивой выпечки

Этот рецепт — элегантный мост между гастрономическим удовольствием и осознанным выбором. Авокадо, корица, клюква и цитрусы создают сложный вкусовой букет, где каждая нота звучит четко и гармонично.

Что понадобится

Мука пшеничная — 200 г, разрыхлитель — 2 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., соль — 1/4 ч. л., авокадо спелое — 1 шт. (около 200 г мякоти), яйцо — 1 шт., сахар — 150 г, ванильный сахар — 1 ч. л., сок лайма — 2 ст. л., кефир — 120 мл, клюква сушеная — 50 г, грецкие орехи рубленые — 50 г, цедра одного апельсина.

Для глазури: сахарная пудра — 100 г, апельсиновый сок — 1-2 ст. л., грецкие орехи для украшения.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 175 °C. В одной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, корицу и соль. В другой емкости разомните мякоть авокадо в однородное пюре.

В третьей взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкого посветления, введите авокадо, сок лайма и кефир, перемешав. Объедините влажную и сухую смеси, перемешивая лопаткой до исчезновения комков.

Введите клюкву, рубленые орехи и апельсиновую цедру. Тесто переложите в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте 45–50 минут до сухой лучинки.

Дайте кексу 10 минут остыть в форме, затем переложите на решетку до полного охлаждения. Для глазури смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком до консистенции густой сметаны и полейте верх кекса, посыпьте дроблеными грецкими орехами.