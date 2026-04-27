Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 08:40

Не понимал хайпа вокруг авокадо, но этот кекс поразил — теперь готовлю суперфуд в формате ленивой выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт — элегантный мост между гастрономическим удовольствием и осознанным выбором. Авокадо, корица, клюква и цитрусы создают сложный вкусовой букет, где каждая нота звучит четко и гармонично.

Что понадобится

Мука пшеничная — 200 г, разрыхлитель — 2 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., соль — 1/4 ч. л., авокадо спелое — 1 шт. (около 200 г мякоти), яйцо — 1 шт., сахар — 150 г, ванильный сахар — 1 ч. л., сок лайма — 2 ст. л., кефир — 120 мл, клюква сушеная — 50 г, грецкие орехи рубленые — 50 г, цедра одного апельсина.

Для глазури: сахарная пудра — 100 г, апельсиновый сок — 1-2 ст. л., грецкие орехи для украшения.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 175 °C. В одной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, корицу и соль. В другой емкости разомните мякоть авокадо в однородное пюре.

В третьей взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкого посветления, введите авокадо, сок лайма и кефир, перемешав. Объедините влажную и сухую смеси, перемешивая лопаткой до исчезновения комков.

Введите клюкву, рубленые орехи и апельсиновую цедру. Тесто переложите в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте. Выпекайте 45–50 минут до сухой лучинки.

Дайте кексу 10 минут остыть в форме, затем переложите на решетку до полного охлаждения. Для глазури смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком до консистенции густой сметаны и полейте верх кекса, посыпьте дроблеными грецкими орехами.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снежное прощание с апрелем»: фото погодного «сюрприза» в Москве
«Вика» начнет защищать небо РФ от дронов без помех для гражданского сигнала
Назван самый успешный участок фронта у армии России
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве из-за снегопада начались перебои в движении пригородных поездов
Синоптик раскрыл, когда в Москве закончится «снежное ненастье»
Россиян предупредили о подорожании кофе на 30-40%
Гости приема воспользовались атакой на Трампа для кражи элитного алкоголя
Названа ошибка при ремонте, которая может привести к травмам
«Не считает своими»: Пушилин о том, как Украина отвернулась от Донбасса
«Мясорубка» близ Гуляйполя, танковая зачистка: новости СВО к утру 27 апреля
Биография, личная жизнь, скандалы, слова об СВО: где сейчас Стас Михайлов
Дерево парализовало движение поездов на синей ветке метро
Вскрылись новые подробности о мотивах вашингтонского стрелка
Глава иранской дипломатии прилетел к Путину
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 апреля
Москву и Подмосковье завалило снегом накануне майских праздников
Озвучен список стран, в которые россияне могут попасть без визы
«Выползли наружу»: военэксперт увидел серьезные проблемы ВСУ под Харьковом
Высокопоставленный офицер ВСУ попался на взятках
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.