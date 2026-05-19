Не надо прятать от жары и дождя: 5 цветов для балкона — ставьте хоть на солнце, хоть под ливень

Мечтаете о ярких кашпо на открытом балконе, которые не придется каждый раз прятать от солнца или дождя? Посадите растения, которые специально выведены для уличных условий.

Калибрахоа — ее цветки не повреждаются ливнями и быстро сохнут, а стебли со временем деревенеют и не ломаются от ветра. Она обожает солнце и цветет каскадом из сотен мелких колокольчиков с июня по октябрь.

Вербена ампельная с ее плотными зонтичными соцветиями выдерживает и солнцепек, и дождь, и ветер, не разваливаясь и не теряя форму после ливня.

Пеларгония плющелистная (ампельная герань) с ее жесткими восковыми листьями и яркими шапками соцветий — настоящий «танк»: она не боится прямых солнечных лучей, сильных порывов ветра и не требует частого полива.

Сцевола, или цветок-веер, — ее необычные сиреневые веерообразные цветки выдерживают дождь, ветер и жару, цветут без перерыва до поздней осени.

Бакопа (сутера) создает нежные водопады из белых, розовых или голубых звездочек, не боится ветра и ливней, а также засухоустойчива.

