«Не на прогулку едем»: как россияне работают в Донбассе Россия отправляет специалистов в Донбасс, работа предполагает удвоенную зарплату и риск подорваться на мине

Фото: dan-news.info

Сотрудники российских госпредприятий как минимум с апреля ездят в Донбасс на вахтовые работы по восстановлению жилья, инфраструктуры ЖКХ и других гражданских объектов. Также, как стало известно NEWS.ru, в регион направляются спасатели и врачи из России. Некоторые — как добровольцы. Из-за военных действий в городах ДНР и ЛНР осталось мало рабочих рук. Однако у местных жителей, оставшихся дома, возникла обратная проблема — им не хватает рабочих мест.

Шефство

Примерно 2,5 тысячи специалистов приехали из России в Донбасс для восстановления инфраструктуры, рассказывал зампред российского правительства Марат Хуснуллин. Их количество продолжает расти, в регион пребывают всё новые рабочие.

Города, находящиеся под контролем ДНР и ЛНР, закреплены за российскими регионами — те берут «шефства» над пострадавшими территориями. По состоянию на 20 июня восстановлением городов Донбасса занимались 32 российских субъекта. Среди них как один из беднейших регионов — Республика Алтай, так и богатые столичные города — Москва и Санкт-Петербург.

Столица взяла шефство над Луганском и Донецком. Мэрия выделяет деньги и отправляет рабочих. Однако это ещё не означает, что в Донбасс едут работать именно москвичи: власти российских регионов нанимают подрядчиков. Поэтому в Луганске дороги восстанавливают вахтовики из областей центральной России, которых отправило ГБУ «Автомобильные дороги». В город Докучаевск, который находится под контролем ДНР с 2014 года и «закреплён» за Владимирской областью, едут сотрудники московской компании. А Волноваху, которая перешла под контроль ДНР только в марте, восстанавливают бригады из Чечни — их наняли власти Ямало-Ненецкого автономного округа, «шефствующего» над регионом.

Подписывают соглашение о взаимодействии и шефской помощи. Гуманитарку дают, автотранспорт, коммунальную технику, — рассказал NEWS.ru глава Докучаевска со стороны ДНР Александр Качанов.

Фото: dan-news.info

До начала военной операции местная администрация занималась восстановлением разрушений самостоятельно. Теперь в город прибывают россияне. Стройматериалы распределяют местные власти: они, по словам Качанова, решили начать с восстановления социальных объектов и домов в частном секторе: «Нужно успеть к отопительному сезону, будем стараться».

В Докучаевске, отмечает его глава, начали восстанавливать школу силами московских рабочих. Они приехали в выходные и поселились в той же школе, где и работают. Сам Качанов курирует восстановление не только своего города, но и недавно перешедшей под контроль местных властей Волновахи.

— Кто будет восстанавливать Докучаевск, донецкие структуры?

— Москва. Подрядчик московский, финансирует Владимирская область, но точно я не знаю, это их внутреннее.

— А Волноваху восстанавливают Донецкие строители?

— Сейчас там чеченские — от Ямало-Ненецкого округа, наняли строительные бригады. Есть и местные — договариваются здесь на местном уровне. То есть всем миром восстанавливаем — и это хорошо.

— А у местных людей работа есть?

— В Докучаевске, если честно, катастрофа — комбинат не загружен (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат был основным местом работы жителей. — NEWS.ru). В определённые периоды до пяти тысяч сотрудников там работало при населении 24 тысячи. Сейчас комбинат в простое. Основным потребителем была металлургия Мариуполя до 2014 года. Дальше зависит от того, будет Мариуполь промышленным городом или нет. Мы не знаем пока.

17 июня был опубликован официальный документ о командировках россиян в Донбасс. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, которое закрепило правила выплаты зарплат рабочим. Документ предполагает, что платить таким работникам будут в два раза больше, чем их среднемесячная зарплата. Однако россияне начали ездить на работу в ДНР и ЛНР задолго до появления этого постановления. Например, по информации NEWS.ru, московские дорожные строители ездили ремонтировать дороги в Луганск уже в апреле.

Фото: dan-news.info

В Донбасс едут не только российские рабочие, но и специалисты высокой квалификации — например, врачи. Главврач Центральной городской больницы Докучаевска Андрей Еременко рассказал NEWS.ru, что медики из России начали приезжать в его учреждение с тех пор, как «немного поутихли боевые действия» — то есть с середины мая. Работали в больнице специалисты из Самары, Томска, Челябинска и Крыма. Сейчас прибыли врачи из Владимирской области.

Мы их ждали, очень рады их приезду — нужны дополнительные руки и подспорье в нашей работе. Нехватка врачей острая. Травматологов у нас на сегодня вообще нет, работают всего четыре хирурга, анестезиолог один. С медсёстрами тоже большая проблема, — поделился главврач.

«Ребята пошли отдохнуть, кто-то на растяжке подорвался»

В посёлках, которые наполовину сметены войной, опасно ходить по траве — могут быть неразорвавшиеся мины и снаряды, может оторвать конечности, — сообщил NEWS.ru глава Докучаевска Качанов. — Чтобы всю территорию Донецкой области разминировать, потребуется не один десяток лет.

Пока саперы и вовсе разминируют только населённые пункты — до остального просто не доходят руки. Рабочие, приезжающие из России, знают об опасности, но это их не останавливает. Некоторые объясняют свое желание работать в Донбассе желанием помочь пострадавшим, другие не отрицают и финансовую заинтересованность — удвоенную зарплату начали платить ещё до появления постановления российского правительства. Помимо оклада предусмотрены суточные и страховка — три миллиона за ранение и пять миллионов за смерть.

Фото: dan-news.info

По словам одного из работников московского ГБУ «Автомобильные дороги», которое отправляет сотрудников в ЛНР, желающие находятся в первую очередь среди тех, кто и в Москву ездит вахтами — как правило, жителей южных областей России.

Таким рабочим выдают камуфлированную форму и из Москвы организованно привозят в бывшее студенческое общежитие, где ещё недавно жили военные. На условия они не жалуются, хотя опасность, о которой говорит Качанов, действительно существует.

Ребята пошли отдохнуть на речку после работы, кто-то на растяжке подорвался, — рассказал источник NEWS.ru, который услышал эту историю от коллег, поехавших в Донбасс.

Рабочих берут не только «Автомобильные дороги». В командировки едут, например, рабочие ГУП «Мосводосток»: с 26 мая на сайте HH.ru организация опубликовала 22 вакансии. В Москве, Подмосковье и Таганроге ищут водителей, маляров, газосварщиков, слесарей-сантехников, электромонтажников, каменщиков, плотников, плиточников и кровельщиков. По телефону, указанному в объявлении, журналисту NEWS.ru рассказали, что кандидатам предлагается вахтовая работа 30/30 с зарплатой от 150 тысяч рублей чистыми на карту, суточными, надбавками и премиями.

«Первое время будет немножко страшно. Потом пройдёт»

Острая нехватка рабочих рук ощущается не только среди строителей: приходится привлекать российских спасателей и врачей. Недавно в Докучаевск приехали медики из Владимира — этот регион «курирует» населённый пункт.

Они будут работать в местной больнице, в здание которой ещё в 2014 году попал снаряд. Морг в учреждении не функционирует до сих пор — он не подлежит восстановлению, остальные отделения работают и остро нуждаются в помощи, людей с травмами с каждым днём становится всё больше.

Гражданских почти каждый день везут. Вчера были двое с минно-взрывными травмами, сегодня трое, двое из них дети. Детям мы оказываем первую помощь здесь, а потом отправляем в детскую республиканскую больницу, — рассказал NEWS.ru главврач городской больницы Андрей Еременко.

Фото: dan-news.info

Некоторые из новоприбывших владимирских врачей изначально хотели помочь пострадавшим в боевых действиях. Медсестра-анастезист рассказала NEWS.ru, что подала заявку давно и сообщила начальству, что готова поехать в Донбасс, если потребуется. Сейчас такая необходимость появилась, и она прибыла в Докучаевск.

Немного страшновато, или скорее волнительно. Но мы знали, куда едем. Не на прогулку, — сказала она.

Другие врачи не выражали желания посетить пострадавшие территории, но получили такое предложение от начальства. Владимирский уролог-хирург Артем Елизаров услышал о возможности поехать в Донбасс от руководства своей больницы на общем собрании. Ему рассказали, что в ДНР острая нехватка врачей, и медик решил поехать на помощь, впервые оказавшись в зоне боевых действий в качестве врача.

— Как семья восприняла вашу инициативу?

— Не хотели пускать, переживают.

— Не боитесь обстрелов?

— Первое время, наверное, будет немножко страшно. Потом пройдёт, я думаю.

— Вы сюда приехали помогать, а числитесь всё еще сотрудником больницы во Владимире?

— Да. Нам сказали, что мы будем находиться здесь несколько недель, но я пока не знаю, сколько именно.

Для медиков из России, по словам главврача, подготовили специальные помещения для размещения. Условия он описывает так: «Там есть душевые, туалеты, умывальники, комната для приема пищи, спальная комната».

«За себя и за того парня»

Не на всех территориях, подконтрольных ДНР, восстановление ведется российскими рабочими. Например, в Старобешевском районе, расположенном на юго-востоке частично признанной республики, работают местные жители. Этот район «прикреплен» к Бурятии — по подсчетам РИА Новости, одному из беднейших российских регионов.

Республика Бурятия приняла решение привлекать именно наших местных подрядчиков. Чтобы обеспечить работой наших местных строителей — и по ремонту дорог, и по ремонту инфраструктуры. Каждый субъект выбирает свой путь, — рассказал NEWS.ru замглавы администрации района Михаил Ольмезов.

В районе 60 населённых пунктов, среди них — город Комсомольское, который активно восстанавливают прямо сейчас. В середине июня на населённый пункт упала ракета, были повреждены 22 многоквартирных дома. Сразу после этого из местных жителей начали формироваться строительные бригады из числа сотрудников коммунальных предприятий и безработных. Платят им в среднем по 25 тысяч рублей.

Деньги на строительство выделяет Россия, она же поставляет материалы. Шифер, гвозди, доску и брус привозят на специальную базу Минстроя, откуда распределяют по заявкам пострадавших территорий.

Фото: dan-news.info

Рабочие Старобешевского района, по словам его главы, помогают и Волновахе. В этом районе без выходных работают электрики и специалисты по водоснабжению.

Сотрудников не хватает — часть людей воюют, так что приходится работать «за себя и за того парня». Нам всем. В населённых пунктах, которым помогаем мы, более полутора тысяч домов повреждены, — отметил Ольмезов.

По его словам, на территориях, которые перешли под контроль ДНР, людей приходилось «вытаскивать» из подвалов, где те прятались от боевых действий. Представители местных властей ходили по этим территориям вместе с электриками — чтобы сразу чинить поврежденные сети, а также с саперами, которые разминируют дорогу.

О том, что разминировать весь регион быстро не получится, говорит опыт Стылы — села в Старобешевском районе, который находится под контролем ДНР с 2014 года. Как рассказал NEWS.ru глава местной администрации, в этом сельскохозяйственном регионе до сих пор находят в полях неразорвавшиеся мины. Из-за этого из восьми тысяч гектаров земли три тысячи обрабатывать нельзя.

Кроме того, теперь на полях просто не хватает работников, рассказывает NEWS.ru местный фермер Александр Федоров, — «многие ребята воюют». Однако он уверен, что сейчас закончить боевые действия «и закончить правильно» важнее.

После начала военной операции к проблеме с пахотными землями добавились новые. Ольмезов жалуется, что в селе «убиты» почти все дороги: «Мы, кроме прочего, ещё и узловой населённый пункт, через нас войска двигались, тяжелая техника, гусеничная». Однако восстанавливать дороги он смысла не видит, «пока всё это не закончится».

Фото: dan-news.info

В итоге дороги всё же можно восстановить. Но не везде могут помочь строители. Даже в Стыле разрушениям подверглись больше 100 домов. По словам главы местной администрации, больше 80 из них уже удалось восстановить, сейчас ведутся работы в Доме культуры и местной школе. Однако остальные здания просто не подлежат ремонту.

Есть и населённые пункты, разрушенные практически полностью. Ольмезов рассказывает про Петровское, где в 2014–2015 годах по одну сторону деревни стояли войска Украины, а по другую — войска ДНР.

Из деревни, в которой до 2014 года было порядка 100 домов, осталось четыре дома, где живут всего семь жителей, — заключил он.

Большой риск

Россиян в Донбассе ждут, помимо неразорвавшихся мин, и другие опасности, обращает внимание эксперт по международному трудовому праву Рустам Касимов. Причина в первую очередь в неопределённости статуса этих территорий. Донбасс — территория суверенного государства как с точки зрения России, которая признала независимость ДНР и ЛНР, так и для Украины, которая считает Донбасс своим. И в связи с этим у людей могут возникнуть проблемы. Риски могут быть разными: от отсутствия зарплаты до смерти в бомбежках или попадания в рабство.

Они могут предлагать хорошие деньги, но оплатят ли они по факту — кто будет гарантировать? Российское государство это не гарантирует. Российское государство может это гарантировать тогда, когда эти территории либо входят в состав России, либо есть дипломатические отношения и соглашения. Кто посол России в ДНР и ЛНР, кто защищает интересы граждан России на этих территориях? — добавил он.

Фото: dan-news.info

Более того, так как с точки зрения Киева это украинская территория, у командированных в ДНР и ЛНР работников могут возникнуть международные проблемы, если их данные попадут к украинским властям. Украина может заявить о незаконном пересечении границы — страна давно считает незаконным любое попадание в Донбасс не через украинские территории. В результате человеку могут, например, отказать в визе для туристической поездки, как это уже происходило с теми, кто ездил в Крым и публиковал информацию об этом в соцсетях. Более того, Украина может потребовать выдачи россиянина у другого государства. По мнению Касимова, такой риск нельзя будет исключить даже при поездке в Турцию или Египет.

По словам юриста, работа в Донбассе станет безопаснее после того, как прекратятся боевые действия и будет «окончательно разрешён статус этих территорий».