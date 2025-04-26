Не молоко и не яйцо! Раскрыт секрет идеального картофельного пюре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не молоко и не яйцо! Раскрыт секрет идеального картофельного пюре. Многие думают, что пышное пюре требует тонны масла или взбитого яйца, но настоящий секрет — в горячих сливках и отваре, правильном картофеле и особой технике. Это пюре станет вашим коронным блюдом: воздушное, как облако, но при этом достаточно плотное, чтобы держать форму. С горячими сливками оно приобретает бархатистую текстуру, а холодное масло добавляет нужную сочность без лишней тяжести.

Ингредиенты

1 кг крахмалистого картофеля (сорта «Адретта», «Лорх», «Голландская желтая») — очищенного

200 мл горячих сливок (20–33%)

100 мл горячего картофельного отвара

70 г сливочного масла (охлаждённого)

Соль, белый перец — по вкусу

Приготовление

1. Очищенный картофель нарежьте кубиками, варите в подсоленной воде до мягкости (15–30 мин).

2. Слейте воду, сохранив отвар, и сразу же подогрейте сливки (не кипятить!).

3. Пропустите картофель через пресс, сито или используйте картофелемялку, а потом насадку в блендере для крема.

4. Влейте сначала горячий отвар, перемешивая картофелемялкой, затем горячие сливки тонкой струйкой.

5. Добавьте холодное масло кусочками, взбивайте до бархатистости.

Почему так лучше?• Очищенный картофель варится равномерно• Горячие сливки дают нежность без комков• Отвар + сливки = идеальный баланс легкости и кремовой текстуры

Подавайте сразу — пюре будет ароматным, гладким и будет держать форму.

Ранее мы делились рецептом картофельных колдунов с фаршем! Просто наливаем ложкой, и вкуснотень готова!