Картофельные колдуны с фаршем! Просто наливаем ложкой, и вкуснотень готова!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные колдуны с фаршем! Просто наливаем ложкой массу на сковородку — и вкуснотень готова! Эти картофельные «ленивые зразы» с мясной начинкой — настоящее спасение, когда нужно накормить семью вкусно и без хлопот.

Ингредиенты

1 кг картофеля (очищенного)

300 г мясного фарша (свинина + говядина или курица)

2 луковицы (одна — в картофель, вторая — в фарш)

1 яйцо

1 ст. л. муки

1 зубчик чеснока

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

1. Натрите картофель на мелкой терке, добавьте натертый лук, яйцо, муку, соль.

2. Обжарьте вторую луковицу до прозрачности. Добавьте ее в фарш, а также чеснок, соль и перец.

3. На разогретую сковороду ложкой выложите слой картофеля, как оладьи. Сверху распределите 1 ч. л. фарша, затем закройте еще слоем картофельной массы. Прижмите лопаткой, формируя колдуны.

4. Обжаривайте на среднем огне по 4−5 минут с каждой стороны до румяности. Подавайте со сметаной и зеленым луком.

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