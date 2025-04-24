Картофельные колдуны с фаршем! Просто наливаем ложкой массу на сковородку — и вкуснотень готова! Эти картофельные «ленивые зразы» с мясной начинкой — настоящее спасение, когда нужно накормить семью вкусно и без хлопот.
Ингредиенты
- 1 кг картофеля (очищенного)
- 300 г мясного фарша (свинина + говядина или курица)
- 2 луковицы (одна — в картофель, вторая — в фарш)
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
1. Натрите картофель на мелкой терке, добавьте натертый лук, яйцо, муку, соль.
2. Обжарьте вторую луковицу до прозрачности. Добавьте ее в фарш, а также чеснок, соль и перец.
3. На разогретую сковороду ложкой выложите слой картофеля, как оладьи. Сверху распределите 1 ч. л. фарша, затем закройте еще слоем картофельной массы. Прижмите лопаткой, формируя колдуны.
4. Обжаривайте на среднем огне по 4−5 минут с каждой стороны до румяности. Подавайте со сметаной и зеленым луком.
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