Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:00

Не медовик, а медовое чудо: коржи на сметане и грецкий орех. Торт «Старая Москва» — ностальгия в каждом кусочке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — не просто десерт, а кулинарное путешествие во времени, где каждая крошка хранит тепло домашнего очага и традиций. Он берет за основу классический медовик, но преображает его благодаря особой влажности и насыщенности. Нежные ароматные коржи на сметане, пропитанные душистым медом, и щедрая прослойка из крем-чиза с дроблеными грецкими орехами создают ту самую гармонию — сладкую, но не приторную, с приятным хрустом и долгим послевкусием. Это торт-воспоминание, торт-объятие, который хочется есть за чаем и неспешными разговорами.

Для коржей растопите на водяной бане 100 г меда и 100 г сливочного масла. Снимите с огня, добавьте 2 яйца и 150 г сахара, взбейте. Введите 1 ч. л. соды, 350 г муки и замесите тесто. Разделите его на 6 частей, раскатайте в тонкие пласты, обрежьте по тарелке и испеките каждый корж при 180 °C 5–7 минут. Для крема взбейте 600 г сметаны (20%) или крем-чиза с 150 г сахарной пудры и ванилином. Крошки от коржей смешайте с 150 г измельченных грецких орехов. Собирайте торт, щедро промазывая остывшие коржи кремом и посыпая ореховой крошкой. Оберните торт пленкой и уберите в холод на 10–12 часов для полноценной пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Всего из пачки слоеного теста: чумовая паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Общество
Всего из пачки слоеного теста: чумовая паштел-де-ната — португальское пирожное готовится проще простого
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Общество
Подсели на таких кальмаров всей семьей — готовлю с начинкой из грибного скрембла: 30 минут для топ-ужина
Забудьте про обычные оладьи! Творожные облака с медом и лимонной цедрой — тают во рту за 10 минут
Общество
Забудьте про обычные оладьи! Творожные облака с медом и лимонной цедрой — тают во рту за 10 минут
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Семья и жизнь
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Ваш новый любимый завтрак! Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами — плотный, ароматный и очень сытный
Общество
Ваш новый любимый завтрак! Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами — плотный, ароматный и очень сытный
рецепты
кулинария
десерты
торты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.