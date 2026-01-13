Не медовик, а медовое чудо: коржи на сметане и грецкий орех. Торт «Старая Москва» — ностальгия в каждом кусочке

Этот торт — не просто десерт, а кулинарное путешествие во времени, где каждая крошка хранит тепло домашнего очага и традиций. Он берет за основу классический медовик, но преображает его благодаря особой влажности и насыщенности. Нежные ароматные коржи на сметане, пропитанные душистым медом, и щедрая прослойка из крем-чиза с дроблеными грецкими орехами создают ту самую гармонию — сладкую, но не приторную, с приятным хрустом и долгим послевкусием. Это торт-воспоминание, торт-объятие, который хочется есть за чаем и неспешными разговорами.

Для коржей растопите на водяной бане 100 г меда и 100 г сливочного масла. Снимите с огня, добавьте 2 яйца и 150 г сахара, взбейте. Введите 1 ч. л. соды, 350 г муки и замесите тесто. Разделите его на 6 частей, раскатайте в тонкие пласты, обрежьте по тарелке и испеките каждый корж при 180 °C 5–7 минут. Для крема взбейте 600 г сметаны (20%) или крем-чиза с 150 г сахарной пудры и ванилином. Крошки от коржей смешайте с 150 г измельченных грецких орехов. Собирайте торт, щедро промазывая остывшие коржи кремом и посыпая ореховой крошкой. Оберните торт пленкой и уберите в холод на 10–12 часов для полноценной пропитки.

