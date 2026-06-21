Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 13:17

Не кормите замиокулькас удобрениями зря: секрет пышного роста оказался в грунте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие владельцы замиокулькаса стараются чаще подкармливать растение, но желаемого результата не получают. Секрет хорошего роста этого африканского суккулента часто кроется не в удобрениях, а в правильно подобранном грунте.

В природе замиокулькас растет на бедных и сухих почвах, поэтому избыток органики ему только вредит. Гораздо важнее, чтобы грунт был рыхлым, хорошо пропускал воздух и не задерживал лишнюю влагу.

Именно поэтому в почвосмесь часто добавляют сосновую кору. Она содержит лигнин — вещество, которое разлагается очень медленно и постепенно отдает питательные элементы. Благодаря этому растение получает питание без избытка азота и реже нуждается в пересадках, которые оно переносит не слишком хорошо.

Оптимальный состав грунта для замиокулькаса: 55% торфа сфагнума, 25% сосновой коры и 20% перлита. Такая смесь помогает поддерживать здоровье корней и стимулирует появление новых побегов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что растение стало выглядеть крепче и активнее наращивать зелень. Дополнительно стоит следить за поливом: лучше слегка пересушить грунт, чем допустить застой воды у корней.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
Читайте также
Саженцы замиокулькаса сидят месяцами и не дают корней? Как быстро «толкнуть» в рост — способ, который ускоряет укоренение
Общество
Саженцы замиокулькаса сидят месяцами и не дают корней? Как быстро «толкнуть» в рост — способ, который ускоряет укоренение
Пластиковые ящики выручают весь сезон: защищают рассаду и заменяют грядки без затрат
Общество
Пластиковые ящики выручают весь сезон: защищают рассаду и заменяют грядки без затрат
Сорняки сами все расскажут: простой способ узнать кислотность почвы без затрат
Общество
Сорняки сами все расскажут: простой способ узнать кислотность почвы без затрат
Когда и как сажать рассаду в 2022-м
Общество
Когда и как сажать рассаду в 2022-м
Огурцы растут как на дрожжах: секрет вечернего полива с одной полезной добавкой
Общество
Огурцы растут как на дрожжах: секрет вечернего полива с одной полезной добавкой
замиокулькас
грунт
почва
торф
полив
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гибель мирных в Крыму, пожар под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 21 июня
Подросток получил ожогов на все тело после ДТП на питбайке
Стало известно, кто задержал юношу с ножом в краснодарском ТЦ
«Мать была в другой комнате»: две девочки выпали из окна
Власти Британии ответили на сообщения об отставке Стармера
Ученые обнаружили пугающую особенность у городских мышей
Решетова косвенно подтвердила слухи о своем замужестве
В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц
Российские войска провели первую эвакуацию жителей Константиновки
Вертолет пропал в российском регионе
Стало известно, что происходит на Купянском направлении
Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП﻿ под Архангельском
Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании
В лагере «Орленок» ужесточат меры безопасности после нападения
Стало известно, как простые поляки относятся к Зеленскому
Появились новые подробности нападения на торговый центр в Краснодаре
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута
В Израиле появился второй подозреваемый на Эболу
Последняя любовь Золотухина жестко «врезала» кинопродюсерам
Что с электричеством в Крыму сегодня, 21 июня: где отключили свет, сроки
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.