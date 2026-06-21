Не кормите замиокулькас удобрениями зря: секрет пышного роста оказался в грунте

Многие владельцы замиокулькаса стараются чаще подкармливать растение, но желаемого результата не получают. Секрет хорошего роста этого африканского суккулента часто кроется не в удобрениях, а в правильно подобранном грунте.

В природе замиокулькас растет на бедных и сухих почвах, поэтому избыток органики ему только вредит. Гораздо важнее, чтобы грунт был рыхлым, хорошо пропускал воздух и не задерживал лишнюю влагу.

Именно поэтому в почвосмесь часто добавляют сосновую кору. Она содержит лигнин — вещество, которое разлагается очень медленно и постепенно отдает питательные элементы. Благодаря этому растение получает питание без избытка азота и реже нуждается в пересадках, которые оно переносит не слишком хорошо.

Оптимальный состав грунта для замиокулькаса: 55% торфа сфагнума, 25% сосновой коры и 20% перлита. Такая смесь помогает поддерживать здоровье корней и стимулирует появление новых побегов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что растение стало выглядеть крепче и активнее наращивать зелень. Дополнительно стоит следить за поливом: лучше слегка пересушить грунт, чем допустить застой воды у корней.

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