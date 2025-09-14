Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 11:26

Не десерт, а кулинарное путешествие — готовим турецкие калбура-басты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Калбура-басты — это традиционная турецкая сладость, представляющая собой нежные хрустящие шарики с ореховой начинкой, пропитанные ароматным сиропом. Десерт сочетает хрустящую текстуру теста и сочную сладость сиропа, создавая идеальный баланс вкусов. Это блюдо станет прекрасным завершением любого приема пищи и отлично подойдет к чаю или кофе.

Для теста смешивают 2,5–3 стакана муки, 0,5 стакана молока, 1 стакан масла и 2 ч. л. разрыхлителя. Замешивают мягкое тесто. Для начинки измельчают 100 г грецких орехов. Формируют шарики с начинкой внутри. Выпекают при 180 °C 18 минут. Для сиропа варят 1 стакан воды с 1 стаканом сахара и долькой лимона 10 минут. Готовые шарики заливают горячим сиропом. Посыпают измельченными фисташками перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
десерты
Турция
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.