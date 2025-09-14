Не десерт, а кулинарное путешествие — готовим турецкие калбура-басты

Калбура-басты — это традиционная турецкая сладость, представляющая собой нежные хрустящие шарики с ореховой начинкой, пропитанные ароматным сиропом. Десерт сочетает хрустящую текстуру теста и сочную сладость сиропа, создавая идеальный баланс вкусов. Это блюдо станет прекрасным завершением любого приема пищи и отлично подойдет к чаю или кофе.

Для теста смешивают 2,5–3 стакана муки, 0,5 стакана молока, 1 стакан масла и 2 ч. л. разрыхлителя. Замешивают мягкое тесто. Для начинки измельчают 100 г грецких орехов. Формируют шарики с начинкой внутри. Выпекают при 180 °C 18 минут. Для сиропа варят 1 стакан воды с 1 стаканом сахара и долькой лимона 10 минут. Готовые шарики заливают горячим сиропом. Посыпают измельченными фисташками перед подачей.

