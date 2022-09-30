«Не более чем развлечение»: эксперт об электронных водительских правах Автоэксперт Кадаков: после введения электронных прав наличие бумажных останется обязательным

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Водительские права можно будет предъявлять в электронном виде с 1 октября, передает «Радио 1». Автоэксперт Максим Кадаков уточнил, что наличие бумажного удостоверения все равно останется обязательным, поэтому введение электронных прав мало что изменит. По его словам, по сути, это «не более чем развлечение», ведь у инспекторов ГИБДД может просто не оказаться возможности проверить документы в цифровом виде.

Как пояснил Кадаков, пока нововведение не даёт никаких плюсов, но само развитие идет в верном направлении, так как в цифровом мире все документы должны быть переведены в электронный вид.

В нашем цифровом мире давно пора все документы перевести в электронный вид <...> У нас, согласно ПДД и другим нормативным актам, водитель должен при себе иметь удостоверения. На данный момент «цифра» — это не более чем развлечение. У инспектора может быть техническая возможность проверить документы в цифровом виде, а может, такой возможности нет. И всё равно у него может возникнуть желание проверить бумажные носители, — пояснил специалист.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее рассказал, что сотрудники ГИБДД обращают больше внимания на обладателей «красивого» госномера. ​​По этому признаку инспекторы оценивают платежеспособность водителя, пояснил эксперт. Также больше внимания к себе привлекают машины, которые чаще всего угоняют, среди таких очень много дешевых авто, таких как ВАЗ и отечественная Lada. Эксперт уточнил, что сотрудники ГИБДД редко останавливают машины с чистым кузовом, тонировкой по ГОСТу и без явных изменений в конструкции, которые можно увидеть невооруженным глазом.