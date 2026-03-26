Небанальные красавцы для сада: 5 эффектных многолетников, которые выглядят дорого и растут десятилетиями

Опытные садоводы все чаще уходят от «массовых» растений из садовых центров. Они быстро надоедают, теряют форму и не дают того самого эффекта ухоженного, продуманного сада. На смену им приходят кустарники с характером — не самые простые на старте, но именно они формируют основу участка на годы вперед.

Первый — дерен белый Elegantissima. В отличие от обычных деренов, это декоративный куст с аккуратной формой и светлой каймой на листьях. Осенью окрашивается в розово-пурпурные тона, а зимой выделяется яркими побегами. Хорошо держит форму и не требует сложного ухода.

Второй — скумпия Golden Spirit. Более мягкий и интересный вариант, чем темные сорта. Листва сначала лимонно-желтая, затем становится золотистой, а осенью уходит в оранжево-красные оттенки. Создает эффект «светящегося» пятна в саду и отлично работает как солитер.

Третий — пузыреплодник Little Joker. Компактный, но очень выразительный куст с бордово-зеленой листвой. В отличие от крупных сортов, подходит даже для небольших участков, при этом сохраняет всю декоративность и устойчивость.

Четвертый — кизильник блестящий. Это уже классика для тех, кто ценит структуру. Идеален для живых изгородей: плотный, хорошо стрижется, осенью окрашивается в насыщенные красные оттенки. Практически неубиваемый вариант.

Пятый — чубушник Snowbelle. Более компактный и аккуратный, чем старые сорта. Дает обильное цветение с махровыми белыми цветами и приятным ароматом, при этом не разрастается хаотично.

Все эти кустарники — про «долгую игру». Они не теряют декоративности, не требуют постоянной замены и с каждым годом выглядят только лучше. Именно такие растения делают сад по-настоящему продуманным и стильным.