Небанальные красавцы для сада: 5 эффектных многолетников, которые выглядят дорого и растут десятилетиями

Опытные садоводы все чаще уходят от «массовых» растений из садовых центров. Они быстро надоедают, теряют форму и не дают того самого эффекта ухоженного, продуманного сада. На смену им приходят кустарники с характером — не самые простые на старте, но именно они формируют основу участка на годы вперед.

Первый — дерен белый Elegantissima. В отличие от обычных деренов, это декоративный куст с аккуратной формой и светлой каймой на листьях. Осенью окрашивается в розово-пурпурные тона, а зимой выделяется яркими побегами. Хорошо держит форму и не требует сложного ухода.

Второй — скумпия Golden Spirit. Более мягкий и интересный вариант, чем темные сорта. Листва сначала лимонно-желтая, затем становится золотистой, а осенью уходит в оранжево-красные оттенки. Создает эффект «светящегося» пятна в саду и отлично работает как солитер.

Третий — пузыреплодник Little Joker. Компактный, но очень выразительный куст с бордово-зеленой листвой. В отличие от крупных сортов, подходит даже для небольших участков, при этом сохраняет всю декоративность и устойчивость.

Четвертый — кизильник блестящий. Это уже классика для тех, кто ценит структуру. Идеален для живых изгородей: плотный, хорошо стрижется, осенью окрашивается в насыщенные красные оттенки. Практически неубиваемый вариант.

Пятый — чубушник Snowbelle. Более компактный и аккуратный, чем старые сорта. Дает обильное цветение с махровыми белыми цветами и приятным ароматом, при этом не разрастается хаотично.

Все эти кустарники — про «долгую игру». Они не теряют декоративности, не требуют постоянной замены и с каждым годом выглядят только лучше. Именно такие растения делают сад по-настоящему продуманным и стильным.

Проверено редакцией
Вы думаете, что календула и ромашка — скучно? Вот 6 сортов, которые сразят красотой
Цветет так, что глаз не оторвать — идеальные шары для клумб и кашпо без ножниц
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Флоксы больше не в моде — теперь сажаю другой многолетник. Цветет пышнее гортензии и благоухает медом
Высокие, горят как факелы и можно сажать прямо в грунт: 6 многолетников с обалденными цветами
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время тренировок
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

