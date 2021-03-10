Названы высокооплачиваемые вакансии на удалёнке

https://static.news.ru/photo/5e91ec2a-8225-11eb-ab0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менеджер по продаже косметологического оборудования, работая на удалёнке, может получать зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Такое самое крупное по деньгам предложение в марте 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы. Агентство отмечает, что от соискателя требуется собственная профильная клиентская база. После устройства на работу ему придётся обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки.

Высокий доход предлагают и соискателям в сфере IT. Так, разработчику java обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Системного администратора Devops ищут на зарплату от 180 тысяч, а программиста 1С-Битрикс — на 140 тысяч.

В сфере строительства лучшая вакансия предложена архитектору паспорта фасада здания. Ему готовы платить 120 тысяч рублей. Зарплата до 100 тысяч обещается стилисту-консультанту интернет-магазина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале 2021 года наиболее крупную сумму в месяц работодатели готовы были предложить врачам-анестезиологам в Москве. Докторам указанного профиля обещалась зарплата от 300 тысяч. Далее следовали вакансии ведущих программистов «1С» и Golang/Go разработчика в столице. Их месячные жалования — 270 и 260 тысяч рублей соответственно.