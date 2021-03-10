Названы высокооплачиваемые вакансии на удалёнке

Менеджер по продаже косметологического оборудования, работая на удалёнке, может получать зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Такое самое крупное по деньгам предложение в марте 2021 года.
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Высокий доход предлагают и соискателям в сфере IT. Так, разработчику java обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Системного администратора Devops ищут на зарплату от 180 тысяч, а программиста 1С-Битрикс — на 140 тысяч.
В сфере строительства лучшая вакансия предложена архитектору паспорта фасада здания. Ему готовы платить 120 тысяч рублей. Зарплата до 100 тысяч обещается стилисту-консультанту интернет-магазина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале 2021 года наиболее крупную сумму в месяц работодатели готовы были предложить врачам-анестезиологам в Москве. Докторам указанного профиля обещалась зарплата от 300 тысяч. Далее следовали вакансии ведущих программистов «1С» и Golang/Go разработчика в столице. Их месячные жалования — 270 и 260 тысяч рублей соответственно.