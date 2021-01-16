Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях начала года

https://static.news.ru/photo/8c95f21a-595d-11eb-8501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты сервиса по поиску работы провели исследование, в результате которого была обнародована информация о самых высокооплачиваемых вакансиях начала 2021 года.

Наиболее крупную сумму в месяц работодатели готовы предложить врачам-анестезиологам в Москве. Доктора указанного профиля могут получать зарплату от 300 тысяч. За анестезиологами следуют вакансии ведущих программистов «1С» и Golang/Go разработчика в столице. Их месячные жалования — 270 и 260 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, одной из топовых вакансий оказалось место заместителя главного инженера по производству. Работник на этой позиции может получать 253 тысячи рублей в месяц. Также в рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий попало место главного разработчика аналитических систем. Зарплата данного типа специалистов составляет 250 тысяч рублей ежемесячно, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, одной из самых высокооплачиваемых вакансий в столице стала работа зубным техником-керамистом. Такому специалисту, который обязан в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок, обещают платить до 250 тысяч рублей в месяц.

Традиционно на высокие доходы могут рассчитывать специалисты в области IT — зарплата для них в одной из вакансий начинается от 150 тысяч рублей.