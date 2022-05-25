Названы виды онкологии, которые можно распознать на ранней стадии Член СПЧ Боровова: распознать на ранней стадии можно лишь шесть видов онкологии

Дерматолог осматривает пациента / Фото Shutterstock

Распознать на ранней стадии можно лишь шесть видов онкологии, сообщила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова. Это рак лёгкого, кожи, шейки матки, молочной железы, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, перечислила она в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак лёгкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причем раньше всего можно обнаружить рак кишечника. И рак щитовидной железы. Всё остальное, к сожалению, обнаруживается на крайне тяжелых стадиях, когда начинаются уже яркие проявления заболевания, например, человек начинает харкать кровью, — сказала Боровова.

Она добавила, что обнаружить заболевание на ранней стадии скорее всего удастся, если регулярно делать гастроколоноскопию и низкочастотную компьютерную томографию.

При этом мелкоклеточный рак лёгкого и рак поджелудочной железы вылечить, по словам Борововой, невозможно.

Онколог Александр Серяков ранее перечислил наиболее важные факторы развития рака. По его словам, это наследственная предрасположенность, курение, алкоголизм, плохая экология, ультрафиолетовое облучение, лишний вес, частый контакт с канцерогенами, а также неправильное питание.