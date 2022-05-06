Онколог перечислил наиболее важные факторы развития рака Онколог Серяков назвал курение и алкоголизм важными факторами развития рака

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К наиболее значимым факторам развития рака можно отнести наследственную предрасположенность, курение, алкоголизм, плохую экологию, ультрафиолетовое облучение, лишний вес, частый контакт с канцерогенами, а также неправильное питание, отметил онколог Александр Серяков. По его словам, каждый третий случай рака поджелудочной железы, кишечника, желудка вызван неправильным питанием, пишет «Газета.Ru».

К канцерогенам относят жареную пищу, копчёные продукты, обилие быстрых углеводов и трансжиров, обилие белковой пищи животного происхождения (более 1/5 от общего объёма), нитраты, которые накапливаются в овощах и фруктах, выращиваемых в промышленных масштабах, где нитросоединения используются для ускоренного роста и развития растений, — уточнил Серяков.

Он добавил, что не менее важными факторами развития онкологии являются инфекционные заболевания, которые становятся причиной хронического воспаления. Помимо этого, онколог также выделил радиацию, пониженный иммунитет и гиподинамию.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что определить онкологию только по показателям крови нельзя, необходимы дополнительные обследования. По его словам, в общем анализе крови следует обратить внимание на повышенный уровень СОЭ, изменение количества лейкоцитов, снижение гемоглобина, большое количество зернистых и незрелых лейкоцитов и на лимфоцитоз.