Названы три типа иностранных наемников на службе у Киева Военный эксперт Суконкин не исключил, что иностранные наемники едут на Украину ради насилия

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Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru о трех типах иностранных наемников, приезжающих на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевских властей. Собеседник объяснил, что подобные вооруженные формирования могут комплектоваться из экс-военных, уголовников, в том числе садистов и насильников, а также наивных граждан, получивших представление о боевых действиях из фильмов и книг.

[На стороне Киева из числа иностранных наемников действуют] либо экс-военные, не способные реализоваться в других сферах или им это очень нравится, несмотря на риск получить между глаз. Второй тип — уголовники, в том числе садисты и насильники с психопатами, кому нравится заниматься «любимым делом» и получать за это деньги. Третий тип — люди, начитавшиеся книг, насмотревшиеся фильмов, думающие, что там будет как минимум весело, ещё и заплатят. А потом, на месте, разочаровываются, так как документы у них забирают, запугивают, и они вынуждены выполнять приказы, — отметил Суконкин.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в городе Константиновка ДНР. По его словам, потери «солдат удачи» составили порядка 250 человек. Кроме того, уничтожено семь бронемашин и 12 специальных автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры работы российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который нанес удары по складам и командным пунктам украинской военной инфраструктуры. На видео техника в специальном камуфляже выезжает на позицию, готовится к стрельбе и запускает крылатую ракету Р-500.