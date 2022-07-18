Минобороны показало кадры пуска «Искандером» ракеты по объекту ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удары по складам и командным пунктам украинской военной инфраструктуры. Кадры пуска одной из ракет опубликованы в Telegram-канале Минобороны. На видео ракетный комплекс «Искандер-М» в специальном камуфляже выезжает на позицию, готовится к стрельбе и запускает крылатую ракету Р-500.

Крылатой ракетой наносим удары по критически важным объектам. Ее преимущество в том, что она низко летит, ее не берет ПВО и она может залететь прямо в окно или в открытую дверь, — сказал РИА Новости начальник расчета Николай.

В рамках показанного в ролике удара расчет поразил украинский подземный бункер с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра. Сообщается, что крылатая ракета не только прошла все расстояние на сверхмалой высоте, огибая рельеф местности, но и ударила в самую уязвимую точку командного бункера ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США. Также Вооруженные силы РФ за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS и баллистическую ракету «Точка-У» над Украиной и Донбассом.