Российские военные уничтожили базу «иностранного легиона» в ДНР Минобороны России заявило об уничтожении 250 наемников «иностранного легиона» в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в городе Константиновка ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, потери «солдат удачи» составили порядка 250 человек. Кроме того, уничтожено семь бронемашин и 12 специальных автомобилей.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Витово Черкасской области, где находилось до 60 человек. Кроме того, выведены из строя две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Ранее Минобороны показало кадры работы российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который нанес удары по складам и командным пунктам украинской военной инфраструктуры. На видео техника в специальном камуфляже выезжает на позицию, готовится к стрельбе и запускает крылатую ракету Р-500.