Названы страны, открытые для вакцинированных «Спутником V» россиян

Для вакцинированных «Спутником V» россиян в настоящее время открыты 20 направлений, из них в 16 странах туристы не должны сдавать ПЦР-тест и проходить карантин. Об этом пишут «Народные Новости».

В списке государств, куда могут свободно попасть прошедшие полный курс вакцинации, издание назвало Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.

Также переболевшие коронавирусом или привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Бахрейн, Грецию, Иорданию, Маврикий, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию. Однако для этого им необходимо будет также предоставить ПЦР-тест.

При этом для поездки в Венгрию российские граждане могут быть привиты не только «Спутником V», но и другими российскими вакцинами: «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». А желающие отправиться в Болгарию должны предоставить один из четырёх документов: сертификат о вакцинации «Спутником V»; справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в страну; ПЦР-тест на COVID-19; документ, подтверждающий факт перенесённого коронавирусного заболевания за последние 180 дней.

Ранее сообщалось, что турецкие власти ужесточили требования для въезда российских туристов в страну. С 14 сентября Турция принимает без тестов на коронавирус только путешественников с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших.