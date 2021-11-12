Названы страны, где россияне могут привиться зарубежной вакциной

Российские туроператоры организовывают туры в европейские страны для желающих привиться зарубежной вакциной. Среди стран доступны Сербия, Германия, Хорватия, Греция и Венгрия. А самыми востребованными вакцинами являются Johnson & Johnson и Pfizer, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе, передаёт РБК.

С момента появления таких туров список направлений немного изменился. В сентябре, когда они только появились, было два направления: Сербия и Германия. Сейчас этот список дополнился Хорватией. Конечно, в основном все хотят однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, чтобы ехать не два раза, а один. В Сербии нет возможности поставить Johnson & Johnson, а в Германии и Хорватии есть, на платной основе, — объяснила она.



По словам Ломидзе, трёхдневный тур в среднем стоит 60 тысяч рублей. В эту стоимость входят перелёт, проживание, запись и сопровождение на прививку, а иногда и экскурсионная программа. При этом стоимость вакцинации оплачивается отдельно. Где-то она просто бесплатная, как, например, в Сербии. А в других странах — от €200, как в Хорватии, до €700–800 — во столько она обойдётся россиянам в Германии.

Как рассказал директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, часть туроператоров работают также и по Венгрии. В основном туда едут люди, которые проводят ревакцинацию. У кого есть время и деньги, те приезжают на месяц. Кто-то едет в два захода — сначала на 3–4 дня, чтобы сделать один компонент и понаблюдаться. А спустя некоторое время возвращаются за вторым компонентом.

Ранее вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал россиян «баранами» и потребовал их насильно вакцинировать с применением грубой физической силы. За принудительную вакцинацию жителей России выступает и член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Пётр Чумаков.