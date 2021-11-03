Вирусолог призвал к принудительной вакцинации россиян
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:17, 07 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Пётр Чумаков резко раскритиковал противников прививок от коронавируса. Он выступил за принудительную вакцинацию жителей России. Об этом специалист заявил в эфире «Радио России».
По словам учёного, противники вакцинации приводят абсурдные доводы. Их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию, считает профессор.
Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят привиться, — заявил Чумаков.
Он отметил, что в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.
Ранее сообщалось, что волны пандемии коронавируса будут повторяться, и каждая новая будет сильнее предыдущих. Такое мнение также высказал Чумаков. По его словам, дальше всё может быть только ещё хуже.