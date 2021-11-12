Вице-президент «Роснефти» назвал россиян «баранами»

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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал россиян «баранами» и потребовал их насильно вакцинировать с применением грубой физической силы, передаёт URA.RU.

Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания, — заявил он.

По мнению Леонтьева, вакцинировать население от коронавируса можно в том числе и насильно.

Нужно было просто ловить и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол — и всё! — считает вице-президент госкомпании.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Пётр Чумаков резко раскритиковал противников прививок от коронавируса и выступил за принудительную вакцинацию жителей России.

В России сохраняется высокий показатель смертности от коронавируса. За прошедшие 24 часа от болезни скончались 1219 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано свыше 255 тысяч летальных исходов.