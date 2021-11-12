В России от COVID-19 за сутки умерло 1219 человек

Показатель смертности от коронавируса в России по прежнему на высоком уровне. За прошедшие 24 часа от болезни скончались 1219 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано свыше 255 тысяч летальных исходов, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки в России выявлено 38 823 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии превысило 9 млн россиян.

Из больниц по выздоровлении за минувшие сутки выписался 29 821 пациент. К настоящему времени в общей сложности от коронавируса выздоровели свыше 7,7 млн жителей России.

Лидером по заболеваемости по прежнему остаётся Москва. За минувшие сутки в столице умерло 95 человек. Выявлено 3734 новых случая заражения.

Ранее стало известно, что вакцинировавшиеся от коронавируса россияне смогут выиграть по 100 тысяч рублей. Победителей выберет компьютер на основе Единого регистра вакцинированных. Выигравших известят через портал госуслуг. Розыгрыш будет проводиться среди всех полностью привитых от коронавируса отечественными препаратами.