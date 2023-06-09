Названы способы защититься от тополиного пуха Россиянам посоветовали установить москитные сетки для защиты от тополиного пуха

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Чтобы защититься от тополиного пуха дома, следует установить москитные сетки или использовать влажную ткань или марлю. Это поможет ограничить попадание пуха в помещение, когда нет возможности держать окна закрытыми. Кроме того, стоит присмотреться к специальным фильтрам для воздуха, которые в том числе очищают его от пыльцы, и регулярно проводить дома влажную уборку, советует РИАМО.

Как уточняет издание, при аллергии на пыльцу, которая переносится вместе с тополиным пухом, лучше реже выходить на улицу в теплую и солнечную погоду. Если это невозможно, то следует использовать фильтры для носа или марлевые повязки. Фильтры отличаются по размеру и типу. Врач-аллерголог Екатерина Репина рекомендует обратить внимание на специальные препараты, которые создают барьер на слизистой оболочке носа. Головные уборы защитят от застревания пуха в длинных волосах. Верхнюю одежду после возвращения домой стоит убирать в шкаф или выворачивать наизнанку.

Облегчить симптомы аллергии можно при помощи антигистаминных препаратов. Перед их приемом важно проконсультироваться с врачом. Аллерголог Ирина Ярцева также советует обращаться к специалисту при проявлении приступов бронхоспазма или при обострении бронхиальной астмы. Она рекомендует скорректировать свой рацион питания и не усугублять общую аллергенную нагрузку на организм в период пыления тополя.

Аллерголог Владимир Болибок ранее рассказал, что тополиный пух не является аллергеном. По его словам, в ряде случаев пух может вызывать раздражение, но оно никак не связано с аллергией.