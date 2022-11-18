Названы способы узнать, искали ли человека в Сети IT-эксперт Арбузов: через запрос в Google можно узнать, ищут ли человека в Сети

Фото: Shutterstock

Практически каждый может узнать, кто интересуется человеком и что ищут о нем в Сети, рассказал агентству ПРАЙМ генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. По его словам, для этого достаточно поискать информацию в Google и «Яндексе», набрав в запросе свои фамилию, имя и отчество, и если они высвечиваются в подсказках, значит, скорее всего, этих людей пытались найти посторонние.

Если при вводе в подсказках появляются ФИО человека или в результатах поиска есть варианты, которые содержат его персональные данные, есть вероятность, что информацию действительно пытались найти посторонние лица, — сказал Арбузов.

При этом он отметил, что это не всегда означает, что человека ищут. По словам Арбузова, существуют сайты, которые автоматически собирают информацию о генеральных директорах компаний и индивидуальных предпринимателях, в том числе ИНН и иные данные. Кроме того, существуют онлайн-справочники, в которых хранится информация, попавшая в Сеть из-за утечек баз с веб-сервисов.

Арбузов также рассказал о различных ботах в Telegram, которые собирают данные о людях, их автомобилях, активности в интернете, открытых организациях, оформленных страховых договорах, социальных сетях, адресах и других подробностях частной жизни.

При этом установить, кто конкретно интересовался человеком нельзя, отметил IT-эксперт. Такая возможность у простых пользователей отсутствует — она есть, например, у силовых структур.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне не могут защитить свои данные в Сети. Для покупки в интернете продавцы просят данные из паспорта, а пользователи даже не знают, что могут их не предоставлять.